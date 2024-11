Trener Osijeka: Rijeka i Hajduk? Ma pustite nas da proslavimo

Osijek je na početku sezone bio u katastrofalnoj formi. Svi su skupljali bodove protiv slavonskog kluba, talijanski trener Federico Coppitelli bio je pod valom kritika i visio mu je otkaz nad glavom, ali kada mu je Jose Boto doveo nekoliko iskusnih pojačanja, Talijan je posložio momčad i polako se vide obrisi njegovih ideja.

Osječani briljiraju u posljednje vrijeme! U prošlom kolu deklasirali su Dinamo (4-2) na Maksimiru, a pobjednički niz nastavili su i u 12. kolu HNL-a protiv Gorice (2-0). Takve utakmice su najteže, pogotovo nakon pobjede u derbiju kada su očekivanja navijača ogromna, no Coppitellijeva momčad pokazala je da je u fantastičnoj formi.

- Bila je teška utakmica. Pobijedili smo kao momčad, nije bilo intenzivno kao protiv Dinama, ali imamo osam pobjeda u zadnjih devet utakmica, treba pobjeđivati i u ovakvim utakmicama. Kontrolirali smo igru, imali smo posjed, ne mogu ništa prigovoriti dečkima. Bila je teška utakmica jer smo napadali, a oni su se dobro branili - rekao je trener Osijeka nakon utakmice.

Mateo Leš je autogolom načeo svoju momčad, a Pušić je krajem utakmice potvrdio treću uzastopnu pobjedu i čak osmu u posljednjih devet utakmica!

- Moramo nastaviti ovako. Hvala navijačima, atmosfera je bila sjajna, gurali su dečke. Neki igrači poput Jugovića nisu na 100 posto, tako da čestitam svima.

Sada slijedi težak period za Osijek u kojem će se suprotstaviti prvo Rijeci, a onda i Hajduku.

- Pustite me da proslavim danas. To su dvije dobre momčadi, uz Dinamo najbolje u ligi. Nažalost, nemam Jelenića i Jugovića. Trebat će nam još jedan pravi momčadski napor - zaključio je Coppitelli.

Gorica je pružila odličan otpor Osijeku i poprilično ga namučila u drugom poluvremenu, ali više od toga nije mogla. I sam trener Mario Carević svjestan je da je pred njim puno posla u misiji spašavanja kluba.

- Osijek je u prvom poluvremenu imao inicijativu, ali nije kreirao izrazite šanse, do tog gola bili smo defenzivno stabilni. Smatram da u našoj borbi za svaki bod ne bismo smjeli na taj način primati golove, odnosno autogolove. No, došli smo sebi, u nastavku smo preuzeli puno više rizika, limitirali smo ih u presingu, dobro smo izlazili iz presinga kroz pas preko dvije šestice i imali smo nekakvu kontrolu. Osijek je doma favorit, opasan je i iz tranzicije i iz kontinuiranog napada, ali smatram da smo imali dosta situacija koje smo trebali bolje završiti. Problem su nam odluke u zadnjoj trećini, to su stvari koje ćemo nadograditi i poboljšati, ali imamo se za što uloviti, ova momčad može puno. Moramo se nadograditi jer igramo za golove i bodove, a ne za dojam - kazao je trener Gorice.