Trener Osijeka: Vjerovao sam u čudo, ali nepostojeći penal i gol iz zaleđa bili su ipak previše

Mirisalo je na čudesni preokret, eruptirala je Opus Arena i gurala igrače Osijeka u napad, ali ipak nismo svjedočili jednom od najvećih preokreta u povijesti Osijeka. Bijelo plavi su na svojem terenu pobijedili Adanaspor 3-2 i donijeli nešto bodova za hrvatski koeficijent, no slaba je to utjeha jer ovo je bio oproštaj od Europe. Turski klub ide dalje nakon uvjerljivih 5-1 u prvoj utakmici. Bio je to ipak prevelik zalogaj za momčad Stjepana Tomasa.

Adanaspor je poveo golom Sarija, ali Osječani su preokrenuli preko Nejašmića, Caktaša pa potom Gržana iz penala u 82. minuti. No, Turci su u završnici zabili još jedan i riješili nas bilo kakve neizvjesnosti.

- Vjerovao sam u to čudo, kada smo zabili treći gol osjećao sam da je bilo i četvrti. kada je njihov igrač dvije minute nakon jednog prekršaja pao i zadržavao igru dvije minute razbilo je malo ritam... Ovo je bio Osijek kakav želim da bude. Žalim samo što prvu utakmicu nismo odigrali u Osijeku, siguran sam da bi onda bilo sve drugačije - kazao je Stjepan Tomas.

Tomas nije bio zadovoljan suđenjem u prvoj utakmici, a ni Englez Brooks nije ga oduševio.

- Četvrtom sucu sam rekao da prekršaje kakve su nama sudili ne sude u Premier ligi i on mi je to potvrdio. Suđenje u Adani bilo je skandalozno, nepostojeći kazneni udarac i primljeni gol iz zaleđa bili su previše - rekao je.

Legendarni Patrick Kluivert odveo je svoju momčad do play-offa Konferencijske lige.

- Znali smo da će Osijek morati napasti, da će tražiti gol, znali smo da neće biti laka utakmica, ali nakon 20 minuta doveli smo je u ravnotežu. Nisam sretan ishodom, ali srećom imali smo jako dobar rezultat iz prve utakmice. Uzeli smo ono po što smo i došli, a na kraju je samo to i važno.

Panika je uhvatila Turke nakon što je Osijek u završnici poveo 3-1. Nikome nije lagano igrati na novom osječkom stadionu na kojem je cijeli susret vladala sjajna atmosfera. Ipak, Turci su se izvukli.

- Naravno da mi u tom trenutku bilo neugodno. Da nije tako ne bih bio čovjek. Ostalo je nakon tog gola još desetak minuta utakmice za odigrati i morali smo izvući najbolje iz sebe... Mi još nismo ništa napravili, naš su cilj skupine.