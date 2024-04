Trener Partizana pobijesnio je u Splitu: Momčadi naredio da više ne igraju, povukao ih iz bazena

Dvije i pol sekunde prije kraja utakmice u borbi za ostanak u elitnom rangu regionalnog vaterpola je domaći Mornar u Splitu vodio 12-11 protiv Partizana, a onda je krenuo šou. Revoltiran sudačkom odlukom, trener kluba iz Beograda Miloš Korolija je povukao momčad iz bazena te im naredio da više neće igrati.

Razlog tome bilo je isključenje golmana Davida Dimkovića koji je dobio isključenje s pravom zamjene, a to je iznerviralo trenera prilikom čega je i on dobio crveni karton. Valja istaknuti da se ove momčadi bore za 11. mjesto, ono koje ostavlja u prvoj regionalnoj ligi.

Posao je ovo za vodstvo lige te pitanje kako će utakmica biti registrirana s obzirom na to da nije odigrana to kraja. Prije susreta Partizan je imao dva boda prednosti ispred Mornara te je Splićanima pobjeda bila nužna, a dok su bili korak do nje, nisu to uspjeli napraviti 'crno na bijelo' jer se utakmica nije odigrala do kraja.