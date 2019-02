Trener Plzena: Povisio sam ton u poluvremenu, morao sam to

Trener Viktorije Plzen Pavel Vrba na press-konferenciji je bio prilično nasmijan, svjestan kako je njegova momčad u prvoj utakmici šesnaestine finala Europske lige napravila dobar posao.

- Dinamo je bio bolji u prvom dijelu, kontrolirao susret, ali u nastavku se sve preokrenulo. Napravili smo jednu promjenu u sredini terena, s time pogodili i na kraju mislim zasluženo slavili. Drago mi je što smo uspjeli preokrenuti rezultat, velike su to stvari za nas - rekao je Pavel Vrba, pa nastavio:

- Pernica? On je za mene prvo poluvrijeme igrao sasvim prosječno, ali je u drugom dijelu bio sjajan. S obzirom da je nov igrač u našoj svlačionici, mislim da je njegova minutaža ove sezone primjerena.

Češke medije zanimalo je koliki će problem uoči uzvrata za Viktoriju biti neigranje kapetana Hubnika koji je skupio žute kartone...

- To može biti problem, pogotovo jer sada na raspolaganju nismo imali ni drugog stopera Hejdu, a pitanje je hoće li on biti spreman za uzvrat. No, pronaći ćemo neko rješenje i za tu stopersku poziciju.

Pavel Vrba je odgovarao prilično kratko, tako se u jednoj rečenici osvrnuo i na igru Kayembea...

- On je solidno odradio svoj posao, ali još jednom pokazao da je bio dobar izbor to što smo ga doveli u našu momčad.

Bruno Petković vam je u prvom dijelu radio velike probleme, što ste rekli igračima u poluvremenu, kako ga zaustaviti?

- Svaki igrač može napraviti puno veće stvari za svoju momčad ako ga suigrači hrane jednostavnim loptama, a on ih je u prvom dijelu imao previše. Tako je i njemu sve bilo puno lakše. Poslije izjednačujućeg gola smo preuzeli inicijativu, udaljili Dinamo od našeg gola, pa tako i Petkovića puno bolje iskontrolirali. Igračima sam povišenim tonom rekao da je ovo natjecateljska, a ne pripremna utakmica - završio je Vrba.