Trener PSV-a oduševljen: Ostali igrači bi trebali gledati Perišića

Tijekom tjedna je konačno završila trakavica oko Ivana Perišića (35). Hrvatski reprezentativac je nakon odlaska iz Hajduka pronašao novi klub, a PSV je u srijedu potvrdio da je potpisao iskusnog Periju.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 00:57 Veliki preokret: Ništa od Serie A, Perišić odlazi u Nizozemsku! | Video: 24sata Video

- Malo sam iznenađen što sam završio ovdje, ali sam posljednjih tjedana slobodan igrač i čekao sam najbolju opciju za sebe i svoju obitelj - rekao je Perišić između ostalog potvrdivši da se do posljednjeg trenutka, ustvari, nije znalo gdje će nastaviti karijeru.

Novi trener hvali Perišića

Perišić je nakon naprasnog odlaska s Poljuda bio slobodan igrač, spominjali su se razni klubovi, no na koncu je pojačao redove nizozemskog velikana.

U klubu smatraju da je upravo Perišić pravo rješenje i sportski direktor Earnest Stewart imao je samo riječi hvale, a nakon njega oduševljen je bio i trener PSV-a Peter Bosz.

- Njegov pobjednički mentalitet me impresionirao. Drugi dečki bi trebali gledati Ivana i učiti od njega. On pokazuje što je potrebno da dođete do vrha - rekao je 60-godišnji stručnjak svojim igračima.

Perišića htio i Ajax

Za 'vatrenog' je bilo puno ponuda iz Italije, Španjolske, Francuske, Saudijske Arabije... No, odlučio se za PSV.

- Pričao sam s nekoliko prijatelja, razgovarao sam i s Denzelom Dumfriesom s kojim sam igrao u Interu, malo smo razgovarali o PSV-u i Eindhovenu. Dobro poznajem nizozemsku ligu, nadam se kako ću što prije početi s treninzima. Igrao sam na puno pozicija, uskoro ću upoznati trenera i jako sam sretan što sam u velikom klubu kao što je PSV. Dat ću sve za ovaj klub - rekao je Perija kada je stigao u nizozemski klub.

Hrvatska legenda je otkrila da ga je htio dovesti i PSV-ov ljuti rival Ajax, no da se odlučio za PSV.