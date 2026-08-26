Trener Rakówa: Imamo jasnu strategiju i viziju za Hajduk...

Hajduk u četvrtak od 19 sati igra uzvratnu utakmicu protiv poljskog Rakówa u doigravanju za Konferencijsku ligu. Na Poljudu je završilo 2-2, a "bijeli" su pobjedu ispustili u zadnjim trenucima utakmice. Iako je momčad Gonzala Garcije na terenu izgledala bolje, sada će morati zaista dati maksimum da prođe dalje. Raków ima svoju viziju i plan, a iz poljskog kuta susret su najavili trener Dawid Kroczek i golman Kacper Trelowski

Prva utakmica Hajduka i Rakova u play-offu za ulazak u UEFA Konferencijsku ligu | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Hajduk je imao team building, što mislite o tome?

- Mi smo se pripremali normalno i imali smo dovoljno vremena. Znamo svoju strategiju. Ne treba kritizirati taj potez Hajduka, jedino je pitanje kada ga treba povući.

Diabi i Emreli su zabijali, nije igrao Makuch, kakav je sada plan?

- Neću to otkriti, ali imam jasnu viziju kako bismo se trebali postaviti. Analizirali smo igru i njenu dinamiku, pričali smo s igračima o stabilnosti i na tome radimo. Ključ svega? Najvažniji je naš DNK, disciplina i provođenje naših planova.

Pitanje za golmana, jeste li spremni za jedanaesterce?

- Nadam se da ćemo riješiti u regularnom dijelu, ali spreman sam na sve. Analizirat ćemo sve i bit ćemo spremni.