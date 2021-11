Znam da je Dinamo bio iznenađen s nama u prvoj utakmici koju smo mi odigrali stvarno na visokoj razini. Dinamo je sada upoznat koliko mi možemo biti dobri i očekujem drugačiji Dinamo. No, mi se bavimo sobom. Mi imamo cilj, a to je drugo mjesto u skupini na kraju i želimo ga ostvariti, najavio je utakmicu 4. kola Europske lige protiv zagrebačkog Dinama trener Bečana Dietmar Kühbauer.

Prije četvrtka trener Rapida ima velikih problema s ozljedama, a ujedno je najavio da se njegova momčad nije došla braniti u Zagreb.

- Jest, trenutačno imamo velikih problema s ozljedama i neće nam moći igrati neki važni igrači prve momčadi. No, imamo spremne zamjene i prilagodit ćemo se tome. Igranje na remi? To je najlošije što može napraviti jedna momčad. Mi želimo igrati dobro i ostvariti pozitivan rezultat, a to se samo kroz obranu ne može postići. Napravit ćemo, nadam se, kvalitetan balans između obrambene i napadačke igre.

Srđan Grahovac, vezni nogometaš Rapida, uoči dvoboja na maksimirskom stadionu je rekao.

- Igrao sam već ovdje kada sam bio u Rijeci. Nama je jasno da moramo igrati još bolje nego li u Beču ako ponovno želimo pobijediti Dinamo. Pobjeda je naš cilj koji smo došli ostvariti u Zagrebu. Mislim da su nas prije prvog susreta podcijenili hrvatski mediji. Iskoristili smo to i vjerujem da je Dinamo vidio kako smo dobra momčad - rekao je Grahovac koji je tijekom 2018. godine nosio dres Rijeke pa zaključio:

- Dobro smo se pripremili uoči te prve utakmice. Točno smo znali kako će Dinamo igrati. Mislim da smo ih iznenadili u prvom susretu te pretpostavljam da će Dinamo u ovaj drugi susret ući jače i organiziranije. No, Rapid je veliki klub i na sve smo spremni. Pritisak? Neće postojati jer smo navikli igrati pred punim stadionima i suparničkim navijačima

Utakmica 4. kola skupine H između Dinama i bečkog Rapida igra se u četvrtak s početkom u 21 sat.