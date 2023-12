Trener Rijeke: Gospodin Selahi ide na tribinu. Pa ni za svog sina se nisam toliko borio...

Ozlijeđeni Pjaca i Goda, kartonirani Janković i Smolčić. Ali... To nisu jedini izostanci s kojima će se susresti trener Željko Sopić na nedjeljnom HNL dvoboju sa Slaven Belupom na Rujevici. Nije kvarter nego kvintet. A petog člana dodao je sam Sopić.

POGLEDAJTE VIDEO: Nova Kantrida

Pokretanje videa ... Nova Kantrida | Video: HNK Rijeka

- Kako je slogan ovog kluba 'Krepat ma ne molat', a ne 'Igra tko ima vremena'... Gospodin Selahi će na tribinu. U Hrvatskoj je demokracija, svatko ima pravo izabrati što hoće. Ali stvarno, koliko sam se ja osobno borio za tog dečka toliko se ne bi borio za svog sina no dođe i trenutak kada neka stvari moraš prelomiti - rekao je Sopić pa pojasnio.

- Mislim da će tu najviše ispaštati sam igrač. Onda ja kao trener, a na kraju i klub, ali on je bio upoznat što odluka o neprodužavanju ugovora nosi. Donio je svoju odluku i to je legitimno. Pa je i klub donio svoju odluku što je isto legitimno. Ja se nadam da će se igračeva odluka promijeniti, ali kako danas stvari stoje... To je tako kako sam vam sad rekao. Hoće li se nešto promijeniti to ne mogu znati.

Rijeka razočarana

Vidljivo je razočaranje šefa struke u čisto ljudski, korektni odnos Lindona Selahija prema njemu i klubu.

- On i klub trenutno stoje na pozicijama da se nisu dogovorili, a s tim se dečkom razgovara, priča i pregovara već tri mjeseca - rekao je Željko Sopić.

Inače postoji i nekoliko konkretnih inozemnih ponuda za Selahija (najizdašnije iz američkog MLS-a, ali igrač ih sve odbija. Nije u tri mjeseca uspio biti iskren i barem izgovoriti rečenicu 'Ljudi, ja neću produžiti ugovor i na ljeto odlazi, ali dotad ću kao i sve ovo vrijeme davati sve od sebe za Rijeku'. Nego samo odgoda na odgodu već 15 puta odgođenog odgovora.

Pa, kako smo i najavljivali za jednog od ključnih igrača Rijeke... 'Gospodin Selahi seli na tribinu'.