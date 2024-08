Trener Rijeke: Ono u Ljubljani je bila potpuna blokada! Igrači će ići 300 na sat protiv Dinama...

Da me strah, ne bih sada bio ovdje, komentirao je Rijekin trener Radomir Đalović (41) koji je najavio derbi petog kola HNL-a protiv Dinama (nedjelja, 20.45 sati). Riječani će dočekati utakmicu u poprilično lošem raspoloženju nakon teškog poraza (0-5) od Olimpije i u uzvratu doigravanja Konferencijske lige.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 01:11 Sažetak Osijek - Rijeka | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

Sve utakmice SuperSport HNL-a gledajte samo na MAXSport kanalu Hrvatskog Telekoma.

A ni povijest nije naklona Đalovićevoj momčadi. Riječani nisu pobijedili Dinamo na Rujevici čak četiri godine i devet uzastopnih utakmica. Posljednji je put Rijeka srušila hrvatskog prvaka na Rujevici u srpnju 2020 (2-0), a na Maksimiru 1. prosinca 2021. godine.

- Nakon utakmice protiv Olimpije još jednom htio bi se ispričati svim navijačima Rijeke. Nadam se i vjerujem da je to bio splet okolnosti koje nismo mogli ni zamisliti. Od prve minute sve je otišlo u krivom smjeru. Moramo što prije zaboraviti tu utakmicu i u nedjelju pokazati da je to bio loš dan. Ukazao sam igračima na nekoliko stvari, pogrešaka će uvijek biti i nije problem jer one su dio nogometa. Upozoravali smo cijelo vrijeme na pristup i da neće biti lagana utakmica - najavio je Đalović.

Rijeka je na Opus Areni pobijedila Osijek sa 2-0 | Foto: Borna Jaksic/PIXSELL

Strateg Rijeke više ne može računati na eksplozivnog napadača Franju Ivanovića, koji je prešao u belgijski Union St. Gilloise.

- Nije me strah nedjelje, da me je strah ne bi bio ovdje. Ne želim samo da se ponove neke stvari kao u Ljubljani. Prve stvari koje stavljam pred igrače je angažman, trka i energija i to nikad ne smije biti upitno, neovisno o tome protiv koga imamo - ističe Đalović, koji priznaje kako Dinamo ima sve.

- Rezultati govore sve o Dinamu. Napravili su odličan rezultat, imaju sjajnu ekipu, ali opet moram reći... Kad krene utakmice sa svake strane je 11 igrača na terenu. Tražim samo da idu 300 na sat. Ovo je utakmica karaktera, očekujem od svojih igrača da pokažu da je ona utakmica u Ljubljani bila samo jedna potpuna blokada - zaključio je.