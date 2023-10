'Uz Pjacu i Petkovića, Livaja je najbolji igrač lige. Derbi Hajduk vs Dinamo bio je - negledljiv'

Stadion je rasprodan još u ponedjeljak rano ujutro, iz kluba pozivaju navijače da dođu što ranije, a Rujevica će svoja vrata otvoriti sat i pol prije početka utakmice: u 17 sati. Jadranski derbi na Kvarneru.

Utakmica posebnog naboja i posebnog značaja. Rijeka pobjedom može zasjesti na prvo mjesto!

Dva dana prije utakmice pred kamere je sjeo glavni trener Željko Ri-kluba Željko Sopić:

- Moram se odmah na početku ispraviti jer su mene ispravili ljudi iz kluba. Zadnji put sam rekao da pola Rijeke živi za Jadranski derbi. E sad se ispravljam, čovjek mi je lijepo objasnio: cijela Rijeka živi za ovu utakmicu - počeo je Sopić.

- Najvažnije je da u subotu ne podlegnemo, uvjetno rečeno, pritisku tribina. Nego da odigramo svoju utakmicu, damo sve što imamo i uzmemo tri boda. U principu... To je to. Jer bez obzira na taj veliki pritisak, ovo je tekma u kojoj u igri nisu više od tri boda. Tek je 11. kolo, dakle neće ovaj derbi ništa odlučiti. Onaj koji će bolje proći bit će zadovoljniji, ali jako je još puno do kraja i ja na to samo tako gledam.

Psihološka priprema bit će posebna ili...?

- Naravno da ću sa igračima, sa dosta njih i u četiri oka, porazgovarati o specifičnostima ovakve utakmice, dosta je tu mladih i onih koji će prvi puta igrati Jadranski derbi, ali s druge strane ove su utakmice za koje se živi i jedino ne treba na teret igrača stavljati dodatni teret. Na igrače ću prenijeti moje mišljenje i moj feeling, a to je da ja nekog prevelikog pritiska niti imam, niti ga osjećam. Utakmica kao i svaka druga, u smislu da ja kao trener u svakoj pa i ovoj protiv Hajduka želim pobijediti. A dečki su spremni, jako dobro rade i Rijeka vjeruje u sebe.

Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

Izostanci?

- Petrović i Čabraja već neko vrijeme, a vidjet ćemo hoće li i za koliko biti spremni Galešić i Grgić koji su pod upitnikom te Danilo Veiga koji zbog distorzije zgloba zarađenoj na jučerašnjoj maloj probi s juniorima vjerojatno neće biti spreman za subotu.

Pobjeda bi vas ipak odvela na prvo mjesto i bila važni zamašnjak za nastavak prvenstva...

- Ma da, naravno da bi bila, ali ljudi ima još stvarno jako puno do kraja prvenstva, a kako kaže jedan moj prijatelj: 'Na kraju se mrtvi broje'. Tablica je uvijek realna, a pogotovo na kraju. A do kraja je još jako, jako dugo. Ovo je samo jedna od 36 epizoda u seriji zvanoj HNL.

O Hajduku? Gledali ste derbi.

- Dobro, ljudi su prvi na tablici od 2. ili 3. kola. Zasluženo su tamo. Imaju individualnu kvalitetu Livaje koji je uz Pjacu i Petkovića najbolji igrač naše lige i puno se toga vrti oko njega. Dolaskom Uremovića dobili su na stabilnosti obrane. Momčad su koja ne teži gracioznosti u igri nego igraju na rezultat, a cilj opravdava sredstvo. A što se tiče zadnje utakmice, Hajduk - Dinamo, to je bilo... A negledljivo. Ništa novo kad su takve utakmice u pitanju.

Foto: HNK Rijeka

Derbi na Poljudu impresionirao je atmosferom, a ne igrom.

- Nije to bila kvalitetna nogometna predstava, ali na kraju su uspjeli pobijediti i to, rekao bih maestralnim golom Sahitija na kojeg ćemo trebati obratiti posebnu pozornost jer je u jako dobroj formi. Ali mislim da smo se mi jako dobro pripremili i za to i da neće biti problema.

U odnosu na, recimo, uzvrat s Lilleom, sada ipak imate dužu klupu, opciju da promjenama dignete ritam, poboljšate igru.

- Istina, sad su tu i Banda i Dilaver i Radeljić koje tad nismo imali u kadru, a sad su tu i definitivno nam daju veći prostor za manevar, bilo od prve minute bilo tijekom same utakmice.

Povratak Livaje na Rujevicu nakon onog incidenta na treningu reprezentacije...

- Ma, to je, pod broj jedan: prošlost. A drugo, ja jednu stvar govorim već puste godine, još otkad sam bio igrač: onaj koji plati ulaznicu ima se pravo s tribine derati što god hoće. Druga je stvar što ja osobno onda mislim o tome. A najvažnije je da momčad psihološki bude izolirana od toga, da mi dolje na travnjaku budemo hladne glave. Kao igrač igrao sam na 100 stadiona pa onda kao trener na još bogzna koliko. I navijači uvijek skandiraju ono što žele. I što god ja u najavi tekme rekao... To neće imati utjecaja na tribine. Moje je da pripremim: momčad - rekao je Željko Sopić.