IRCI SU SPREMNI

Trener Shelbournea uoči druge utakmice: 'Toni Fruk je vrhunski igrač, ali jedva čekamo početak'

Piše Jakov Drobnjak,
Susret Rijeke i Shelbournea u prvoj utakmici trećeg pretkola za ulazak u Europsku ligu | Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

Ne žalimo ni za čim i nadam se da nećemo žaliti ni nakon druge utakmice, neovisno kako ona završi, rekao je Joey O'Brien u najavi uzvratne utakmice u Irskoj

Rijeku u utorak očekuje uzvratna utakmica 3. pretkola Europske lige protiv irskog Shelbournea. Prva utakmica na Rujevici nije dobro završila za momčad Radomira Đalovića (2-1 za Irce) te će se Riječani morati jače potruditi na gostovanju. S druge strane, Shelbourne će tražiti još jednu senzaciju i tako proći dalje. Iz tabora irske momčadi, utakmicu je najavio trener Joey O'Brien, a sve je prenijela je irska inačica portala The Sun.

- Morate biti slobodi u ovim utakmicama i tada dati sve od sebe. Nadamo se da ćemo igrati napadački, prirediti spektakl i da nećemo žaliti ni za čim. To je bila cijela poanta i uoči prve utakmice. Ne žalimo ni za čim i nadam se da nećemo žaliti ni nakon druge utakmice, neovisno kako utakmica završi - rekao je O'Brien.

Osvrnuo se i na Rijeku te na veću napadačku moć koju će imati Riječani jer je istekla suspenzija Toniju Fruku.

- Vrlo su kvalitetni. Kao što biste i očekivali, u posjedu su stvarno dobri, krila su jako opasna jedan na jedan i imali smo pune ruke posla. Dečko koji je bio suspendiran u prvoj utakmici (Toni Fruk) dodat će im novu dimenziju jer je vrhunski igrač. To će biti velik izazov za nas i jedva ga čekamo. Bit će to teška utakmica, ozbiljan su protivnik - rekao je pa se osvrnuo na atmosferu koja očekuje Rijeku:

- Mislim da će atmosfera ovdje biti sjajna. Pun stadion navijat će samo za nas. Bit će ovdje 5.500 ljudi, bit će uzbudljivo. Jedva čekamo.

Utakmica počinje u 20.45.

