Trener Šibenika Kruno Rendulić pozitivan je na korona virus!

Četvero djelatnika kluba s kojima je bio u kontaktu su u samoizolaciji: trener vratara Matas, sportski direktor kluba Ivan Bulat, predsjednik Uprave Jure Zoričić te predsjednik Nadzornog odbora Josip Bulat

<p>Nogometaši Šibenika počeli su pripreme za novu sezonu, ali odmah na početku šok: trener <strong>Krunoslav Rendulić</strong> pozitivan je na korona virus!</p><p>On se, dakako, nije pojavio na treningu, a i četvero djelatnika kluba s kojima je bio u kontaktu su u samoizolaciji: trener vratara Matas, sportski direktor kluba <strong>Ivan Bulat</strong>, predsjednik Uprave Jure Zoričić te predsjednik Nadzornog odbora Josip Bulat. Treninge vodi pomoćnik <strong>Klaudio Vuković</strong>.</p><p>- Trener Rendulić nam se javio da je pozitivan na korona virus, a potom smo se čuli s dežurnom epidemiologinjom te postupili u skladu s pravilima i uputama propisanim za ovakve situacije. S obzirom na to da smo se držali uputa, u samoizulaciju na 14 dana zbog kontakta s trenerom idu četiri djelatnika kluba, uključujući mene, sportskog direktora Ivana Bulata, predsjednika Uprave Juru Zoričića i trenera vratara - rekao nam je predsjednik Nadzornog odbora HNK Šibenik <strong>Josip Bulat</strong>.</p><p>Šibenik je izborio povratak u 1. HNL, a kako je drugoligaško natjecanje bilo prekinuto, imali su vremena za odmor. I svakako će svježiji dočekati početak nove sezone, dok će ostali prvoligaši imati svega koji tjedan između završetka ove i početka nove sezone.</p><p>- Napravljeno je dosta toga, a radit će se još. Bit će i kućice za posluživanje pića i hrane za naše navijače, stavili smo brojače karata, oni će sad doći u funkciju, to je također bio uvjet licenciranja, imamo dva ulaza na svaku tribinu. Svi će ti radovi biti završeni do finala Kupa 1. kolovoza. Hrvatski nogometni savez nam je pomogao novčano, a mi smo taj novac odmah potrošili na infrastrukturu - opisao nam je nedavno <a href="https://www.24sata.hr/sport/oni-su-prva-liga-sponzori-nam-otkazuju-ali-necemo-dici-ruke-700784">Josip Bulat</a>.</p><p>Navijači su još ranije ukrasili i vanjski zid stadiona na zapadnoj strani te na njemu napravili impresivan natpis 'Samo s tobom, Šibeniče moj', a na zapadnoj će tribini sad umjesto spomenute uklonjene žice biti ograđeni zidom visine od malo preko metra.</p><p>- Želim da se naši navijači osjećaju udobno, zbog toga smo skinuli ovu ogradu. Nismo u 15. stoljeću. Mi smo kulturni šibenski narod i ne želim da navijači kroz žicu gledaju utakmicu. Uvjeren sam da naši navijači neće raditi probleme.</p><p>Dugova Šibenik nema, ali sponzori su otišli.</p><p>- Prodaja igrača? Morat ćemo nešto prodati. Prodaja igrača iz 2. HNL je jako teška. Šibenik je radio transfere kad je igrao Europu, kad se igralo finale Kupa. Možemo mi sad nekoga prodati za 50.000 kuna, ali sutra će vrijediti 50.000 eura jer je igrao 1. HNL. Ove godine bi svi trebali ostati.</p><p>Klub je već potpisao jednogodišnje ugovore s talentiranim golmanom Nediljkom Labrovićem, kao i Princeom Ampemom, a čak na dvije godine produžio je suradnju s najvećim klupskim talentom, Markom Bulatom. Kako nam je otkrio Bulat, postignut je dogovor s Nikolom Rakom, veznjakom s višegodišnjim prvoligaškim iskustvom koji je prošle godine došao u Šibenik. Traže se igrači na nekim pozicijama, dolazit će i igrači na posudbu.</p>