Oni su prva liga: Sponzori nam otkazuju, ali nećemo dići ruke!

Šibenik se vratio u 1. HNL, Šubićevac se uređuje, a predsjednik Nadzornog odbora priznaje kako je pred klubom jedno jako teško financijsko razdoblje. Novca je falilo i u 2. HNL, kako ne sada...

<p><strong>HNK Šibenik</strong> ponovo je dio elitnog ranga hrvatskog nogometa. U sezoni 2. HNL koju je ranije okončala pandemija korona virusa, Šibenčani su se daleko ispred ostatka lige našli na vrhu tablice i osigurali si promociju u višu razinu.</p><p>Šibenčani su se potom zabavili s renovacijom stadiona. Bolja infrastruktura kluba bio je uvjet za 1. HNL, a čelnici kluba odmah su se bacili na posao. Renovirali su svlačionice, gostujuću momčad, kao i suce, čekaju odlični uvjeti, sve je napravljeno po standardu, a kako nam je najavio predsjednik Nadzornog odbora HNK Šibenika <strong>Josip Bulat</strong>, mnogi radovi tek su na početku. Tako će značajno i urediti prilaz klupskim prostorijama kojeg će prebaciti na drugi dio zgrade kako bi se oslobodio prostor za povećanje broja parkirnih mjesta kojih dosad nije bilo dovoljno. </p><p>Uredit će se i prilaz terenu iz svlačionica, pa bi igrači odsad trebali na teren ulaziti kroz tunel. Klupe su također prebačene te će se nalaziti ispod istočne tribine, a za to postoji razlog:</p><p>- Želim da se naši navijači osjećaju udobno, zbog toga smo skinuli ovu ogradu. Nismo u 15. stoljeću. Mi smo kulturni šibenski narod i ne želim da navijači kroz žicu gledaju utakmicu. Uvjeren sam da naši navijači neće raditi probleme - objasnio nam je Bulat pa pričao o travnjaku koji je nerijetko bio na meti kritičara:</p><p>- Brinemo se i o travnjaku, održavat ćemo ga koliko god je to moguće, no problem nam predstavlja to što nemamo adekvatni pomoćni teren za trening pa se ovaj previše troši. </p><p>Radi se i na zapadnoj tribini, povećava se kapacitet tribine te će biti nova dva reda sjedećih tribina, a ukupni kapacitet stadiona bit će 4000 sjedećih mjesta. Cijeli blok oko VIP sjedala i novinarske lože bit će nanovo uređen te će se na njemu vidjeti značajne promjene s obzirom na to da je taj prostor izgledao poprilično zastarjelo. Zidovi istočne tribine i slični dijelovi stadiona koji su ponekad upitno izgledali bit će prikriveni reklamama, kao i cijeli teren što će također poboljšati vizuru. </p><p>- Napravljeno je dosta toga, a radit će se još. Bit će i kućice za posluživanje pića i hrane za naše navijače, stavili smo brojače karata, oni će sad doći u funkciju, to je također bio uvjet licenciranja, imamo dva ulaza na svaku tribinu. Svi će ti radovi biti završeni do <strong>finala Kupa</strong> 1. kolovoza. Hrvatski nogometni savez nam je pomogao novčano, a mi smo taj novac odmah potrošili na infrastrukturu - priča nam Bulat pokazujući na stazu oko nogometnog terena koju također želi 'pozeleniti'.</p><p>Navijači su još ranije ukrasili i vanjski zid stadiona na zapadnoj strani te na njemu napravili impresivan natpis 'Samo s tobom, Šibeniče moj', a na zapadnoj će tribini sad umjesto spomenute uklonjene žice biti ograđeni zidom visine od malo preko metra.</p><p>Financijsko stanje HNK Šibenika već je niz godina nategnuto, a s obzirom na to da je pandemija svima otežala situaciju, ništa drugačije nije ni na Šubićevcu.</p><p>- Samo smo dobivali na klupski mail otkaze sponzora 'Nema više sponzorstva' i tako dalje. Imali smo problem financiranja kluba i u 2. HNL, a ovo sad? Ovo će biti veliki problem. Grad Šibenik bi nas mogao i dalje financirati u jednakoj količini, no manje novca ćemo dobivati od županije. Generalnog sponzora nema, a kupci? Po meni je to sve neozbiljno - rekao nam je Bulat, a potom i potvrdio kako je bilo i interesa švicarskih investitora, no također ničeg ozbiljnog:</p><p>- Švicarci su bili tu, htjeli su to realizirati, no kada su trebali napraviti korak dalje, nestali su. Jesu li oni ozbiljni ili ne, po meni ne s obzirom na to. Kad treba dati lovu, onda se povuku, a to po meni nije ozbiljan kupac.</p><p>- Financije su problem ne samo u Šibeniku, ali Šibeniku su financije veliki problem. Problem je u hrvatskom sportu. Treba promijeniti Zakon o športu, on je napravljen, ali nije primijenjen ili uopće adekvatno napravljen. Sport je privreda i sve tvrtke su došle u problem zbog ove krize, pa tako i mi. Svi sponzori su otkazani, financiranje će biti velik problem - rekao je Bulat pa prepričao financijsku situaciju zadnjih godina:</p><p>- Kako to realizirati? Kako to realizirati u 2. HNL, bila je dubioza prije tri godine, kako smo je realizirali, ne pitajte me kako, ali smo to napravili. Uvijek stoji onaj kredit koji je u papirima u klubu, koji nije vraćen, koji je podignut prije 5-6 godina ne znam zbog čega. Problem Porezne uprave, to smo riješili. Usred ove krize HNK Šibenik je športsko dioničko društvo i u sustavu je PDV-a, platili smo porez na dobit, gospodarska smo djelatnost. Zabranjen je rad i svim tim uslužnim i gospodarskim subjektima rekli su da će subvencionirati sve djelatnike. Mi imamo sa svim igračima ugovor o radu, možda smo u 2. HNL i jedini klub koji ima sve ugovore o radu.</p><p>Svi igrači su djelatnici kluba, a za sve djelatnike je HNK Šibenik trebao dobiti subvencije, no tu je došlo do ironičnog problema, tako da je Šibenik na kraju dobio tek - deset subvencija!</p><p>- Za sve te djelatnike trebali smo dobiti subvencije, no ne možemo jer smo u većinskom vlasništvu Grada, a Grad ne može subvencionirati. Prebačeni smo u Središnji ured za sport koji nam kaže da možemo dobiti maksimalno deset subvencija. Tih deset smo i dobili, a to vam govorim jer smo na početku kad smo došli u klub imali probleme s dugovima i sve smo to rješavali dug po dug. Da bismo dobili ovu subvenciju morali smo biti bez duga, inače je ne bismo dobili.</p><p>Dugova Šibenik nema, ali daljnje funkcioniranje kluba sada je problem. Sponzori su otišli, a Bulat poručuje - neće dići ruke od kluba, Šibenik će biti konkurentan.</p><p>- I Varaždin je u početku bio loš pa se digao. Prodaja igrača? Morat ćemo nešto prodati. Prodaja igrača iz 2. HNL je jako teška. Šibenik je radio transfere kad je igrao Europu, kad se igralo finale Kupa. Možemo mi sad nekoga prodati za 50.000 kuna, ali sutra će vrijediti 50.000 eura jer je igrao 1. HNL. Ove godine bi svi trebali ostati.</p><p>Klub je već potpisao jednogodišnje ugovore s talentiranim golmanom <strong>Nediljkom Labrovićem</strong>, kao i <strong>Princeom Ampemom</strong>, a čak na dvije godine produžio je suradnju s najvećim klupskim talentom, <strong>Markom Bulatom</strong>. Kako nam je otkrio Bulat, postignut je dogovor s <strong>Nikolom Rakom</strong>, veznjakom s višegodišnjim prvoligaškim iskustvom koji je prošle godine došao u Šibenik. Traže se igrači na nekim pozicijama, dolazit će i igrači na posudbu.</p><p>- S nekim igračima smo potpisali jednogodišnje ugovore, uvijek postoji opasnost odlaska bez odštete. Ja bih njih sve volio vezati četverogodišnjim ugovorima, ali što kad im jedva i jednu mogu ponuditi. Mi smo mađioničari što smo i ovo napravili. Kad sam došao u klub prije tri godine rekao sam da je 1. HNL moj cilj, ako ostanem i dalje ovdje, cilj mi je zadržati Šibenik u 1. HNL. Ništa drugo. Znam dokud možemo. Kad sam došao, imali smo momčad gdje 6-7 igrača danas uopće ne igra nogomet. S tim smo trebali napasti 1. HNL. Napravili smo selekciju kroz godinu i pol i ostvarili cilj. Sad trebamo raditi selekciju postupno, ništa se ne može preko noći.</p><p>Ipak, uz moguće financijske nedaće, klub je proteklih tjedana potresla i još jedna nedaća. Kapetan momčadi <strong>Martin Vukorepa </strong>skrivio je prometnu nesreću, a predsjednik Nadzornog odbora kluba ne sakriva tugu zbog toga:</p><p>- Vukorepa je skrivio nesreću i tužan sam zbog toga, a i on, tužan sam zbog njega i zbog druge strane. Žao mi je tog čovjeka, uopće nije bio kriv. Martin je u bolnici, nije loše, nije životno ugrožen, a sigurno će biti sankcioniran, samo još nije sigurno kako. Ni doktori još ne znaju koliko će izbivati s terena. </p><p>Za kraj, Bulat se obratio i navijačima, vjernim šibenskim Funcutima:</p><p>- Zahvaljujem se navijačima. Imali smo tu proslavu igrača i navijača, nismo mogli pozvati sve druge zbog ovakve situacije s pandemijom. Žao mi je što se prvenstvo nije odigralo do kraja da proslavimo prolazak u zadnjem kolu. Proslava je bila fantastična, nadam se da će nas navijači bodriti bez obzira na rezultat, mi ćemo dati sve od sebe da bude pozitivan. Ljudi su nam potrebni - zaključio je Bulat pa se zahvalio <strong>Gradu Šibeniku i Gradskoj upravi</strong> na značajnoj pomoći u radu kluba za vrijeme vraćanja Šibenika u 1. HNL, kao i šefu županijskog HDZ-a <strong>Nediljku Dujiću</strong>.</p>