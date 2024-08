Trener Slavena: Neka Hajduk i Dinamo sami igraju prvenstvo, a mi ostali ćemo biti statisti!

Trener Slaven Belupa Ivan Radeljić (43) komentirao je bez dlake na jeziku suđenje Zdenka Lovrića u prvom kolu nove sezone HNL-a u kojem su "farmaceuti" odmjerili snage s Hajdukom i izgubili 2-1. "Bijeli" su slavili golovima Livaje i Abdoulieja, dok je Šakota ublažio poraz "farmaceuta".

- Volio bih da mi gospodin sudac objasni onaj jedanaesterac... Neka mi se objasni i poništeni autogol Prpića, jer ja nisam ništa vidio! Ako si frajer, pusti gol, a onda pogledaj VAR - komentirao je trener Slavena, koji tu nije stao...

- Lučić je trebao dobiti čisti crveni karton, a pet minuta ranije je Rakitić trebao dobiti čisti crveni karton.Neka Dinamo i Hajduk sami igraju, a mi ćemo ostali biti statisti - rekao je ogorčeni Radeljić i napustio novinarsku konferenciju.

Zagreb: Utakmica 34. kola SuperSport HNL-a NK Lokomotiva - NK Slaven Belupo | Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

Trener Hajduka, Gennaro Gattuso, kratko je komentirao suđenje.

- Svatko ima pravo na mišljenje. Ne bih htio komentirati trenerove (Radeljićeve, op. a.) izjave. Idemo dalje - poručio je Rino pa se osvrnuo na utakmicu.

- Po mom mišljenju ovo je utakmica u kojoj smo sve sami napravili, i dali golove i primili gol iz naše pogreške. Ušli smo sa strahom nakon toga, to me malo brine. Ali kontrolirali smo utakmicu, svidjela mi se i momčad i mentalitet, bolji je presing trebao biti, vidjelo se da se igrači trude, moglo je i bolje, ali sve u svemu sam zadovoljan, tri boda i idemo dalje.

Koji je razlog straha, to su iskusni igrači?

- Strah je zbog toga što je obrana stajala prenisko, trebalo su se pomjeriti 20 metara naprijed. Kad se to dogodi, i najiskusnijima se uvuče strah... Treba nam više hrabrosti, trebala je ta linija ići naprijed i sve bi bilo u redu.

Hajduk i Slaven Belupo sastali se u 1. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Sime Zelic/PIXSELL

Vidjelo se da Hajduku nedostaje napadač i kako komentirate Perišićev učinak u 70 minuta?

- Nakon dugo vremena odigrao je 70 minuta u komadu, sudjelovao je koliko je mogao. Marko će se spuštati do centra koliko treba jer nemamo napadača. U potrazi smo, ali nećemo kupiti samo da ga kupimo. Tražimo, vidjet ćemo hoćemo li nešto uzeti do kraja prijelaznog roka, napadača koji će napadati po dubini i širiti obrane. Kvalitetan napadač košta dvostruko od onoga što mi imamo i što smo spremni platiti. Na primjeru Bambe smo vidjeli da smo dugo tražili i gledali, nisu nam ga poklonili, platili smo 600.000 eura odštete za njega.

Koliko ste zadovoljni Rakitićevom igrom?

- Zadovoljan sam, o njemu sam već sve rekao, iako, tko sam ja da komentiram takvog igrača. Kad je dolazio pitao sam ga na telefon je li siguran da želi doći. Došao je spreman, čekao sam ga da se pripremi do kraja i uključi u treninge s momčadi. Pukštas i Rakitić su odigrali sjajnu utakmicu.

U kakvoj su zdravstvenoj situaciji Šarlija, Sigur i Trajkovski, koliko igračima poput Sahitija znači vaš zagrljaj na ulasku u igru?

- Nastojim imati dobar odnos pun poštovanja, ali pravila se moraju poštovati, u svlačionici nema demokracije, Sahiti je platio kaznu, rekao sam mu da je novi dan i krenuli smo ispočetka. Sigur i Trajkovski su jučer radili s momčadi, očekujemo ih da zaigraju. Zvone je bio u bolnici, dobio je udarac u glavu ali trebalo bi biti sve u redu prema prvim prognozama. Diallo ima ozljedu koljena i brzo će se vratiti...

Hajduk i Slaven Belupo sastali se u 1. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Sime Zelic/PIXSELL

Trener Slaven Belupa se žalio na suđenje i kako ste vidjeti atmosferu?

- Atmosfera je bila odlična, od prve do zadnje minute, a trenerove izjave ne bih želio komentirati. Svatko ima pravo na mišljenje, idemo dalje...

Jučer ste svjedočili ljubav prema klubu na Torcida kupu, kako ste se osjećali?

- Deset godina nisam igrao nogomet i jučer sam jedva obukao kopačke. Mislio sam se, a kad sam ih obukao mislio sam da će mi iskočiti osigurač i da ću se vratiti u ono stanje kad sam igrao. Vidjeli ste kad sam obukao majicu da mi se vidio stomak, ali Nikola Kalinić me već tri mjeseca gnjavi, nagovara me... Karton sam dobio za publiku, nema veze i onako sam europski rekorder s preko petsto kartona... Za kraj još jednom hvala publici, toliko ih je došlo, 30.000, hvala im svakome pojedinačno. Nisam čuo zvižduke nego podršku i to je razlog zbog kojeg smo pobijediti. Usred ljeta imati ovoliko ljudi na tribinama je čudesno, nastojat ćemo ih privlačiti i dalje, oni su naš ponos i radost... I čestitke svima, sutra je važan dan za vas, Dan oslobođenja