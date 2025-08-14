Obavijesti

GOSTUJU U 3. KOLU

Trener Slavena uoči Hajduka: 'Dolazimo na Poljud po bodove'

Piše Zdravko Barišić,
Slaven Belupo i Hajduk sastali se u 28. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

Očekujem zanimljivu i otvorenu utakmicu s obje strane, naravno da ćemo se maksimalno pripremiti i iskoristiti moguće slabosti protivnika, rekao je Mario Gregurina

Hajduk i Dinamo jedini su stopostotni u HNL-u nakon uvodna dva kola, a Splićani će pozitivan niz na otvaranju prvenstva pokušati nastaviti u nedjelju od 21 sat kada na Poljudu dočekuju Slaven Belupo koji je u prvom kolu izgubio od Rijeke pa je na svom travnjaku srušio Varaždin.

Slavlje Hajduka na Poljudu 00:34
Slavlje Hajduka na Poljudu | Video: Tomislav Gabelić/24sata

Utakmicu u Splitu najavio je trener Mario Gregurina koji je naslijedio Marija Kovačevića koji je otišao u Dinamo. 

- Očekujemo pun Poljud i pravu utakmicu, no fokusiramo se samo na sebe same i naravno da tamo idemo pokušati uzeti bodove. Postavit ćemo se, nećemo odustati od svoje priče, ideje i igre - rekao je trener Slavena. 

Rijeka: SuperSport HNL, 01. kolo, HNK Rijeka - NK Slaven Belupo
Rijeka: SuperSport HNL, 01. kolo, HNK Rijeka - NK Slaven Belupo | Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

Kakav stil nogometa očekujete?

- Očekujem zanimljivu i otvorenu utakmicu s obje strane, naravno da ćemo se maksimalno pripremiti i iskoristiti moguće slabosti protivnika. Nadam se da ćemo zabiti gol jer samo tako možemo doći do pozitivnog rezultata.

Jesu li svi spremni?

- Prema zadnjim informacijama fizioterapeuta, danas bi se neki, a sutra svi trebali priključiti u trenažni proces pa se nadam da se do utakmice neće dogoditi ništa neočekivano, odnosno da će svi osim Krušelja biti na raspolaganju za Hajduk.

Slaven Belupo i Hajduk sastali se u 28. kolu SuperSport HNL-a
Slaven Belupo i Hajduk sastali se u 28. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

Na posljednjoj utakmici je Slaven s tribina bodrilo čak 2057 navijača, kako to komentirate?

- Zahvaljujem svim ljudima koji su došli na utakmicu i bodrili nas, stvarno nam je drago da imamo takvu podršku jer su to dečki zaslužili. Nadam se da će cijela sezona biti takva i sigurno ćemo dati sve od sebe da igramo dobro i da izgledamo dobro. Publika je to očito primijetila i nadam se da će potrajati.

OSTALO

