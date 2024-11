Trener Slovana poručio: Znate li tko igra u Dinamu i kakav je to klub? Tolić: 'Modri' su favoriti

Dinamo će u utorak u 18:45, u četvrtom kolu Lige prvaka, igrati protiv Slovana iz Bratislave. "Modri" su u dobrom raspoloženju, ohrabreni prvom gostujućom pobjedom u Ligi prvaka nakon 26 godina, dok su domaćini u potpuno drugačijem ozračju. Nalaze se na posljednjem mjestu grupne faze Lige prvaka, bez bodova i s gol-razlikom od -10. Osim toga, trener Vladimir Weiss ima problema s nekoliko važnih igrača na koje neće moći računati.

- Ozlijedili su nam se neki bitni igrači; Kucka, Wimmer, Szoke, Sharani… No, u kadar se vraća Robert Mak, što je za nas vrlo važno. Vraća se i Jurij Medvedev - rekao je Weiss na konferenciji za medije.

Trener domaćina nije bio raspoložen za pitanja i vrlo brzo je pokazao kratak fitilj. Već drugo pitanje ga je izbacilo iz takta.

S obzirom na te ozljede, vjerujete li da možete osvojiti prve bodove u Ligi prvaka?

- Prvo pitanje negativno, drugo pitanje negativno. Igrat će 11 igrača koji će dati sve od sebe, pokušat ćemo osvojiti bodove. Ali tu je i protivnik, tu je Dinamo, ne ovisi sve o nama. Kad ne igraju ovi igrači, imamo i druge. Obećao sam svima da će dobiti minutažu u Ligi prvaka i to ću ispuniti. Drugi će igrači dobiti priliku, ali očekujem i njihov doprinos momčadi - izjavio je.

Nakon izvlačenja protivnika, Weiss je najavio kako Bratislavu očekuju četiri spektakla i četiri velike utakmice.

- Nemojte misliti da dolazi protivnik protiv kojega ćemo unaprijed osvojiti bodove. Znate li vi uopće koji igrači igraju za njih, protiv koga mi igramo!? Dinamo ima svoju povijest, kvalitetu, sjajnu akademiju. Dinamo dolazi pobijediti, a mi imamo samo teoretske šanse za prolaz, to je utopija, za nas je pobjeda to što smo u Ligi prvaka. Poštujemo Dinamo, neki misle da nisu toliko kvalitetni, ali jako su kvalitetni. No, mi želimo pobjedu, to se podrazumijeva, i vjerujem da je možemo uhvatiti.

'Imaju sjajne igrače i dominirat će posjedom, ali...'

Weiss dobro poznaje Dinamo i tu nema puno tajni.

- Očekuje nas teška utakmica. Dinamo ima šanse za prolaz i sigurno će doći po bodove. Bit će to ofenzivni nogomet. Dinamov trener ima dvije momčadi, nekad manje, nekad više ofenzivne. Mislim da će igrati ofenzivno, dok mi nemamo tu mogućnost izbora. Oni koji će istrčati, nadam se da će biti najbolji sastav i pokazati našu snagu. Dinamo ima sjajne napadače, ali svaka momčad ima i svoje mane.

Slovake zbunjuju Dinamovi rezultati u Ligi prvaka – najprije težak poraz od Bayerna (2-9), potom remi (2-2) s Monacom i pobjeda (2-0) u Salzburgu.

- Nisu dobro počeli, ali kvaliteta Bayerna je nešto drugo i ne treba to tako gledati. Međutim, utakmice s Monacom i Salzburgom pokazuju da su oni favoriti. Ipak, naša volja, karakter i navijači mogu nas povući prema pobjedi. Bio bih loš trener kad ne bih vjerovao; napravili smo velike stvari u play-offu. Dinamo ima jako širok kadar, bit će u posjedu bolji od nas, ali svakako imamo svoje prilike. Nitko nam nije vjerovao ni protiv Midtjyllanda, a ipak smo pobijedili i ušli u Ligu prvaka. Navijači će nas dovesti do transa, kao i dosad, i u tom transu pokušat ćemo nešto napraviti.

Koliko će Dinamu nedostajati Petković i Nevistić?

- Svaki dobar igrač nedostaje, Petković je jako dobar, možda će igrati, možda neće. Kao i golman! Kad ne igra Petković, igraju drugačije. No, Dinamov trener ima i druga rješenja, što je Dinamova snaga. Ne bojimo ih se, ali ih respektiramo. Dat ćemo sve od sebe, uzdamo se u naš karakter.

'Cilj je uzeti prve bodove'

S trenerom na konferenciji za medije bio je i bivši igrač Dinama, a danas Slovana, Marko Tolić, kojemu je ova utakmica posebna. Trener Weiss istaknuo je da se nada kako će Tolić "odigrati utakmicu života".

- Ne znam hoće li biti utakmica života, ali bit će vrlo posebna. Samo igranje Lige prvaka je veliko, a kamo li protiv bivšeg kluba, gdje sam počeo igrati nogomet, protiv suigrača i prijatelja. Veselim se, cilj mi je uživati i osigurati prve bodove u ovom natjecanju, mislim da je to moguće. Sigurno će biti čudno, prva utakmica protiv Dinama i odmah u Ligi prvaka, da mi je netko rekao, vjerojatno ne bih vjerovao. Bit će važna i emotivna, pred ljudima i obitelji koje poznajem - rekao je Tolić, koji nema tajni kad je Dinamo u pitanju.

- Dovoljno poznajem Dinamo, znam ga bolje nego našu momčad. Dinamo je u blagoj prednosti zbog iskustva u Europi i širine kadra, može u svakom trenutku promijeniti sustav, smjer utakmice, ima igrače koji mogu potezom odlučiti utakmicu. Ali mi nemamo što izgubiti, dok Dinamo ima imperativ. Bio sam igrač i navijač Dinama i znam koliko je to važno, kolika su očekivanja. Opet, postoji šansa za nas, za iznenađenje. Slično je bilo protiv Midtjyllanda, kad smo uz pomoć navijača preokrenuli susret. Može se tako dogoditi i sada.

Još jednom je ponovio da je Dinamo favorit, ali da to ne mora ništa značiti.

- Nije lako igrati s Bayernom, mislili smo da se možemo nositi kod 3-2, da možemo nešto napraviti, ali ispalo je drukčije. Ipak, trebali su pobijediti Monaco, zatim slavili u Salzburgu, i to dovoljno govori. Dinamo je razmazio navijače, tako se sada očekuju velike stvari. Dinamo ima realne šanse proći grupu, ali mi ćemo pokušati zaustaviti ih i osvojiti povijesne bodove. Osobno, jako sam zadovoljan početkom ove sezone, podigao sam svoju igru na višu razinu, nemam puno golova, ali ima više asistencija. S većom minutažom stekao sam i više samopouzdanja, i nadam se da ćemo osvojiti te prve bodove - zaključio je Tolić.