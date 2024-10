Trener Splita: 'Poludio sam kad mi je igrač opsovao majku, zvao me smećem jer sam ga izvadio'

Dečko je igrao loše, napravio sam izmjenu. To je moja trenerska dužnost. Uostalom ta izmjena donijela je bolju izvedbu ekipe, poručio je trener RNK Splita Mirko Milaković koji je u 17. minuti utakmice izvadio igrača Rina Juginovića s kojim se nakon utakmice i sukobio.

Dalmatinski portal razgovarao je s trenerom Splita koji je obrazložio zašto je u tako ranoj fazi utakmice zamijenio svojeg igrača.

- Čim sam izašao iz svlačionice nakon utakmice pitao me 'zašto ste me izvadili'. Ja sam mu na to rekao kako ćemo sve riješiti na treningu u ponedjeljak. Ali, tu nije bio kraj. Nastavio je ići za mnom, govorio svašta, između ostalog je rekao 'smeće ti ćeš mene vaditi', a poludio sam kada mi je rekao 'je..m ti majku' - rekao je trener Splita koji je priznao kako je zamahnuo prema svojem igraču.

Zagrijavanje nogometaša Dinama i Splita uo?i po?etka utakmice | Foto: Milan Sabic/PIXSELL

- Nije bilo nikakvog fizičkog obračuna. U jednom trenutku bio sam okružen s nekoliko igrača. Oni što manje igraju su me pritisnuli, ali su došli ostali igrači i smirili situaciju. Istina je da sam ja zamahnuo prema igraču, u jednoj ruci sam imao kopačke, a u drugoj laptop i torbu. Ne opravdavam taj postupak, ali teško je na takve stvari ostati miran. Napravio sam to nesvjesno, bio sam iziritiran.

Iako Milaković ističe kako nije imao ranijih problema s Juginovićem, tvrdi kako je njegov igrač u zajedničkoj grupi s ostalim igračima napisao "ajmo namjerno izgubiti utakmicu u Tučepima da smijenimo trenera''.

Izgleda i kako za mladog nogometaša više nema mjesta u RNK Splitu.

- Mislim da za Juginovića više nema mjesta u klubu. Ja sam odradio svoj dio posla i sada dolazi novi trener. U klub sam došao na nagovor svog prijatelja Vjerana Simunića, a preuzeo sam ulogu trenera nakon njegovog odlaska. Došao sam tu učiti, radim besplatno. Napravili smo pomak, doveli smo kondicijskog trenera i fizioterapeuta. Radi se dobro, uvjeti su dobri - poručio je Milaković, koji će se vratiti na mjesto trenera u omladinskom pogonu.

Inače, domaćini su poveli u 10. minuti golom Bušelića iz penala, a Kraljević je u 56. povisio na 2-0. Bušelić je u 86. zabio svoj drugi gol za konačnih 3-0 Jadrana.