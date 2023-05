Trener Splita: Zadar je prelomio utakmicu nakon što smo dobili tehničku. Moram se raspitati...

U prvoj utakmici finalne serije doigravanja za košarkaškog prvaka Hrvatske Zadar je na Gripama svladao domaći Split 85-76 i preuzeo prednost domaćeg parketa. Druga utakmica u seriji na tri pobjede igrat će se u četvrtak, također na Gripama, nakon čega se dalmatinski finale za prvaka Hrvatske seli na Višnjik.

- Odigrali smo hrabru, čvrstu utakmicu, izgledali smo bolje kao momčad. Zasmetalo mi je što je Split stigao naših osam koševa prednosti. Kad nešto tako daš domaćoj momčadi, oni se u pravilu razmašu. Nasreću, nije nam se obilo o glavu ovoga puta. Mi smo igru bazirali na unutarnjoj igri i na vanjskim pasevima kojima smo otvarali šuteve. Mislim da smo igrali pametno, kao što sam rekao prije utakmice, ključno je bilo što smo im zatvorili ofenzivni skok. Hvala publici koja nas je pozdravila, idemo se proveseliti, naspavati se i napraviti pripremu za iduću utakmicu u četvrtak - zadovoljan je bio trener Zadra Danijel Jusup nakon utakmice.

Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Trener Splita: Zadar je zasluženo pobijedio

Srđan Subotić, trener Splita, složio se da je Zadar bio bolja momčad i zasluženo pobijedio.

- Zadar je zasluženo slavio, bili su bolji, prelomili su utakmicu nakon one situacije na centru, kad smo mi dobili tehničku pogrešku. Ne znam zašto nam suci nisu dali "challenge" u toj situaciji, morat ću se raspitati... Uputili smo previše šuteva za tricu koji nisu bili dobri, to je bio jedan od ključnih detalja utakmice. Što promijeniti za četvrtak? Dali smo im previše slobodnih bacanja a mi smo uputili previše loših šuteva. To moramo mijenjati. Što se tiče atmosfere, bila je sjajna i za jedne i za druge - rekao je Subotić.

Dario Drežnjak bio je jedan od ključnih igrača u pobjedi Zadra sa 16 koševa.

- Imali smo dosta pogrešaka, Split se uspio vratiti u igru, ali na kraju smo ipak mi slavili. Napravili smo "break" koji će nam dosta značiti, idemo pokušati popraviti pogreške iz ove utakmice i zadržati dobru igru. Presudila je naša čvrsta obrana, to je bio ključ ove pobjede.

Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Roko Leni Ukić nije zabrinut za Split, iako je propustio priliku povesti u seriji pred domaćom publikom.

- Zadar je bio bolji. Kazao sam da prva utakmica nije ključna, imamo dovoljno snage i kvalitete da se vratimo u seriju. Svaka utakmica je ključna, nema velikih kalkulacija, i kad gubiš i kad dobivaš svaka je utakmica priča za sebe. Oni su u pravom momentu prelomili utakmicu i otišli na veliku prednost. Znamo da će svaka utakmica s njima biti tvrda, na nama je da budemo još bolji i da pokušamo okrenuti seriju u našu korist.