Tottenham otpustio Thomasa Franka nakon samo 9 mjeseci! Frank nije uspio donijeti stabilnost, a niz poraza presudio mu je. Šesti trener otpušten od 2019. godine
Trener Spursa: '1000 posto mi neće dati otkaz'. Hm, dali su ga
Engleski nogometni prvoligaš Tottenham Hotspur otpustio je danskog stručnjaka Thomasa Franka nakon samo devet mjeseci provedenih na poziciji menadžera kluba. Frank (53) je u Tottenham stigao po završetku prošle sezone nakon što je sedam godina uspješno vodio Brentford.
No, niti on nije uspio sa sastavom iz sjevernog Londona postići konstantnost, u Ligi prvaka je sa 17 bodova zauzeo četvrto mjesto u skupini te izravni plasman u osminu finala, ali je u Premier ligi nakon 26 kola momčad na tek 16. mjestu sa 29 bodova, pet više od 18. West Ham Uniteda koji se nalazi u zoni ispadanja. Strpljenje vodstva kluba isteklo je nakon 1-2 domaćeg poraza od Newcastle Uniteda u utorak.
- Sto posto sam siguran da ću voditi iduću utakmicu protiv Arsenala. Uvjeren sam 1000 posto da ću ostati, da bih trebao biti taj. Razumijem pitanja o budućnosti, ali u pitanju je klub. Je li mi posao u opasnosti? Razgovarao sam s vlasnicima pa je odgovor ne - govorio je Frank.
Nakon dobrog ulaska u sezonu, Tottenham je u zadnjih 17 prvenstvenih nastupa ostvario tek dvije pobjede, zadnju još u 18. kolu 28. prosinca prošle godine, a ispao je i u 3. kolu FA Kupa te 4. kolu Liga kupa.
Od odlaska Mauricija Pochettina 2019. godine, Tottenham ne može pronaći pravo rješenje na klupi, a Frank je šesti menadžer koji je dobio otkaz u tom razdoblju.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+