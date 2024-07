Trener Torshavna: Ako Hajduk bude bolji zapljeskat ćemo im, ali ne prije početka utakmice...

Sve osim prolaza Hajduka bilo bi veliko iznenađenje. Ali mi ne ulazimo s takvim stavom u utakmicu, igrat ćemo maksimalno ozbiljno i tako ćemo shvatiti našeg suparnika – kazao je Zvonimir Šarlija uoči ogleda s Torshavnom.

Pokretanje videa... 03:08 Ludnica na Poljudu povodom dolaska Ivana Rakitića | Video: Tomislav Gabelić/24sata

Trener farske momčadi, talijanski stručnjak Adolfo Sormani nije želio komentirati tu izjavu, ali ja jasno dao do znanja da njegova momčad ne dolazi u Split s bijelom zastavom u rukama.

- Moja očekivanja su da prije svega očuvamo identitet. Hajduk je suparnik s mnogima kvalitetama, ali mi smo došli odigrati ravnopravnu utakmicu. Oni su iskusni i individualno i kolektivno ali to ništa ne mijenja u našoj namjeri. Došli smo se nadigravati i to ćemo i napraviti – kazao je Sormani koji nije želio isticati ni najveće prijetnje iz Hajdukove momčadi.

Split: Hajduk i Široki Brijeg odigrali prijateljsku utakmicu na Poljudu | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

- Nogomet je momčadski sport, svi igrači su jednako važni, nije jedan važniji od drugih. Svi znamo za Perišića recimo, ali jedna igrač ne čini momčad, svih 11 moraju igrati skupa, kao momčad.

Uoči puta u Split talijanski stručnjak je najavio da će njegova momčad dati sve za pobjedu.

- Ne znam trenera koji najavljuje da želi izgubiti utakmicu. Ako nađete takvoga trenera, koji to kaže, to je "bullshit". Ako budu bolji od nas mi ćemo im zapljeskati, ali ne prije utakmice.

Split: Hajduk i Široki Brijeg odigrali prijateljsku utakmicu na Poljudu | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Sormani je nahvalio i svog sunarodnjaka Gattusa.

- Svi znanju za Gattusa, ja imam jako puno respekta prema njemu kao igraču i čovjeku, on je jako pošten, iskren, teško je naći ljude poput njega u nogometu. Kao igrač i trener je napravio puno i njega svi dobro poznaju i cijene.

Aki Samuelsen je najveća zvijezda Torshavna, no trener i za njega tvrdi da se mora podrediti momčadi.

- Kao individua ne može napraviti ništa, kao momčadski igrač može puno. Mi nećemo riješiti utakmicu individualnom kvalitetom jer je velika razlika između nas i Hajduka – zaključio je trener gostujuće momčadi.

Foto: Tomislav Gabelić/24sata

Igrač Viljormur Davidsen kazao je kako prije svega očekuje da njegova momčad odigra dobru utakmicu za koju su se jako dugo spremali. I da se adaptiraju na vrijeme neuobičajeno za njihove prilike, kao i za atmosferu koja će vladati na stadionu za vrijeme utakmice.

- Hrvatska je lijepa zemlja ali je jako vruće, mi se radujemo utakmici, u dobroj smo formi, očekujemo da pokažemo svoje najbolje lice. A što se tiče atmosfere bit će zanimljivo igrati pred jako puno gledatelja, za to se i igra nogomet, to je posebna motivacija. Igrao sam u Švedskoj i Danskloj i znam kako je to kad ima puno ljudi na stadionu, ja se radujem utakmici – zaključio je dokapetan Torshavna.