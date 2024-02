Trener Varaždina: Hajduk nije Livaja niti je Livaja Hajduk...

Varaždinci su ove sezone otkinuli bodovi Rijeci i Dinamu, no Hajduk je crna mačka Varaždina već dvije sezone. U posljednjih šest prvenstvenih utakmica Varaždinci nisu osvojili ni boda. U subotu od 15 sati Varaždinci će na svome terenu ugostiti Splićane u 24. kolu HNL-a.

Pokretanje videa ... 03:02 Zagreb: Rudeš i Hajduk sastali se u 23. kolu SuperSport HNL-a | Video: 24sata Video

Zašto je to tako?

- Po meni zbog toga jer nam Hajduk ne odgovora po stilu igre. Agresivni su, pritišću vrlo visoko, ne daju ti da izađeš. Posebno je to naglašeno u prvih 20 minuta utakmice - drži Nikola Šafarić, sportski direktor i privremeni trener Varaždina.

Foto: Vjeran Zganec-Rogulja/PIXSELL

Hajduk je ofenzivno superiorniji od Varaždina, a svi uvijek ističu Marka Livaju.

- Nije Hajduk Livaja niti je Livaja Hajduk. Imaju ogromnu širinu prema naprijed ove polusezone. Tu je Kalinić, Pukštas, Kleinheisler, Sahiti, a i Kalik se diže. Moramo biti vrlo koncentrirani protiv njih i čvrsti. Istrpjeti pod njihovim naletom, odnosno što duže loptu držati u svojem posjedu, jer ako dozvolimo da nas cijelo vrijeme napadaju nećemo se dobro provesti. No, igra protiv Dinama daje nam nadu da to možemo - ističe Šafarić.

Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Protiv Dinama Varaždinci su poraženi 1-0, a u samoj završnici Dabro je promašio penal, dok je Poldrugač imao zicer u sudačkoj nadoknadi.

- Bilo je vrlo dobrih stvari u toj utakmici, a što se tiče promašenog penala Dabre to se svakome može dogoditi. Ne bi ga on ni pucao da svojim pristupom i profesionalizmom nije to zaslužio. Od prvog dana kad je došao, radi - to je milina. Bit će veliko pojačanje za nas - dodao je Šafarić koji protiv Hajduka neće moći računati na kartonirane Mitrovskog i Vukčevića.

- Naše vrlo važne karike ove sezone, no moramo ih nadoknaditi. Jedva čekam lijepu atmosferu u subotu i baš me zanima kako ćemo se nositi s Hajdukom koji je pod pritiskom jer se bori za naslov - zaključio je Šafarić.