Trener Varaždina: Hajdukova je kriza počela baš protiv nas...

Nakon 1-1 remija u Varaždinu u 24. kolu, stvari su za Hajduk krenule nizbrdo. Tada su u javnost izašle snimke iz VAR sobe i mnogo se repova provlačilo. Uslijedili su porazi od Dinama i Rijeke i jednostavno Hajduk je u nastavku posustao iz bitke za naslov, iako se činilo da nikad nije bio bliže tituli. Prije mjesec dana uslijedila je smjena predsjednika Lukše Jakobušića i ostavka trenera Mislava Karoglana, a u nedjelju (17 sati) Hajduk će ugostiti Varaždince u utakmici nakon koje ne može ni gore i dolje s trećeg mjesta.

Pokretanje videa... 00:56 Hajduk predstavio novog predsjednika | Video: 24sata Video

Zašto Hajduk nije uspio zadržati korak s Dinamom i Rijekom?

- Nekako osjećam da je sve to krenulo nakon remija s nama. Hajduk nije već dugo bio lovina. Znam kako je to. Vodeći si, pritisak je na tebi i onda se dogodi remi, pa još jedna loša utakmica i lošiji rezultat. Rijeka je pritom držala konstantu, Dinamo se dizao, a Hajduk na kraju nije izdržao. Šteta, jer bi tako borba za naslov bila još zanimljivija - rekao je Nikola Šafarić, trener i sportski direktor Varaždina.

No, gdje je Hajduk pogriješio?

- Ne volim to komentirati, jer to su njihovi problemi. Sigurno su ljudi radili u najboljoj namjeri, a gdje se pogriješilo, to oni znaju najbolje - ističe Šafarić.

NK Varaždin i GNK Dinamo sastali se u 32. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

Hajdukovu svlačionicu poharale su i teške ozljede. Je li to jedan od razloga?

- Svakako. No, kad gledamo četvrtfinala i polufinala Lige prvaka, uvijek igraju najbolji i ti najbolji su zdravi. Na neke stvari ne možeš utjecati, no nekako forma i zdravlje najboljih u najboljim svjetskim ekipama natempirana za te utakmice - drži Šafarić.

Posljednjih nekoliko utakmica nije igrao najbolji igrač Hajduka Marko Livaja zbog ozljede.

Zagreb: 18. kolo SuperSport HNL: Lokomotiva - Hajduk | Foto: Matija Habljak/PIXSELL - ILUSTRACIJA

- Ma on radi nevjerojatnu razliku. Kad nedostaje, vidi se koliko znači Hajduku. To je možda i otežavajući faktor, ali nikad nije trenutak da ti nedostaje najbolji igrač - dodaje Šafarić.

Četiri kola prije kraja Hajduk je zacementiran na trećem mjestu, a Varaždinci se bore za šestu poziciju.

- Sada igraju rasterećeno, nekako kao da im je pao kamen s leđa kad su ispali iz utrke za naslov. No, nama dobra predstava protiv Dinama daje pravo da se nadamo pozitivnom rezultatu na Poljudu. Također, publika se vraća na Poljud pa ćemo baš guštati - zaključio je Šafarić.