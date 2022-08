Trener Villarreala: Nije gotovo, znamo kako se ponašati i protiv Juventusa, Bayerna ili Hajduka

Unai Emery može biti zadovoljan onime što je njegova momčad pokazala protiv Hajduka. Villarreal će na Poljud s 4-2 iako je moglo biti i uvjerljivije.

- Pričali smo da je Europa važna, da možemo rasporediti minutažu igračima. Hajduk je klub s poviješću, tradicijom još iz dana Jugoslavije, s igračima odličnih tehničkih karakteristika, dobrih mladih, iskusnih poput Kalinića i Subašića. Odigrali smo utakmicu u kojoj se u 90 minuta dogodilo svašta. Primili smo rani gol, a zatim preuzeli konce igre. U drugom poluvremenu smo mogli povećati prednost. Zato smo i napravili nekoliko izmjena. Neke mi se stvari nisu svidjele, pogotovo u završnici utakmice i morat ćemo ih analizirati. Znamo da još uvijek nije sve gotovo. S takvim mislima i idemo na uzvrat - rekao je Emery prokomentiravši kazneni udarac za Hajduk.

- Nema VAR-a, ali to je tako. Da je bilo VAR-a, možda ne bi bio priznat prvi gol Hajduka zbog zaleđa. Znam da Hajduk želi ući u grupu Konferencijske lige i da će u Splitu tražiti svoju šansu. Svaka utakmica je drukčija. Znamo kako se treba ponašati protiv bilo kojeg protivnika, bio to Bayern, Juventus ili Hajduk. Idemo u Split s istom idejom kao i u svim utakmicama. Bilo bi dobro kada bismo došli do finala Konferencijske lige, ali idemo korak po korak i napredovati. Želimo u prvenstvu biti bolji nego prošle sezone.

Jorge Cuenca, stoper Villarreala, nadovezao se:

- Primili smo rani gol, to nas je malo šokiralo. Željeli smo zabiti što više golova i ostvariti pobjedu s većom razlikom. Dobro je što gol u gostima ne vrijedi. Moramo biti vrlo oprezni u uzvratu, oni će uz svoje navijače sigurno ići na sve ili ništa.

