Trener Zadra: Dobio sam nešto u glavu, zaboljelo me jako...

Zadar je na domaćem terenu izgubio od Igokee (68-67) u 23. kolu ABA lige i propustio priliku da napravi veliki korak prema play-offu. Tribine su bile solidno popunjene, Zadrane je gurao huk Tornada, no krajem druge četvrtine ružne scene koje su bacile sjenu na utakmicu. I u konačnici razlog zašto se susret do kraja igrao bez gledatelja.

Svemu je prethodilo divljanje jednog pojedinca koji je ušao u verbalni sukob sa sucima. Suci Uroš Obrknežević, Marko Juras i Marko Pecelj demonstrativno su došli do zapisničkog stola i poručili da neće nastaviti s utakmicom dok navedeni navijač ne napusti dvoranu. Iz stručnog stožera Zadra popričali su s navijačem i zamolili ga da napusti dvoranu, što je on i napravio, no to je izazvalo prosvjede i revolt ostalih navijača koji su raznim predmetima zasuli parket. Nažalost, nešto od toga pogodilo je u glavu trenera Zadra Danijela Jusupa.

Suci su se na koncu pokupili u svlačionicu i dali ultimatum: Utakmica će se nastaviti samo ako gledatelji napuste dvoranu. Policija je ispraznila tribine pa je utakmica nastavljena nakon 40 minuta. I sablazno praznoj i tužnoj atmosferi Višnjika, Zadrani se nisu snašli. Igokea je na kraju zasluženo slavila.

Trener Zadra nije htio puno pričati o incidentu.

- A što da ja kažem, ja sam trener i neću ništa govoriti. Dobio sam nešto u glavu, zaboljelo me jako. Ali nema veze, nije na meni da komentiram i govorim što je bilo - rekao je Jusup na konferenciji za medije.

U njegovu obranu stao je trener Igokee Vladimir Jovanović.

- Žao mi je što mu se dogodilo ovo u njegovoj dvorani i to od njegove publike. Nadam se da se to više neće ponoviti, pogotovo ovakvom treneru koji radi strašan posao u Zadru. Meni je uvijek bilo lijepo igrati u Zadru, nikad nisam imao problem s publikom,. Dobacivanja sa strane je dio našeg posla i dio folklora. Ali kada pogode nekoga, kada se ugrozi sigurnost, mislim da je to ružno i bespotrebno. Nema razloga za takvo nešto. Sve ostalo nije na meni da komentiram. Ovo je grad košarke, nadam se da će publika shvatiti da ovako samo odmaže svome klubu - rekao je trener Igokee.

Još tri kola ostala su do kraja regularnog dijela ABA lige, a Zadru bi i jedna pobjeda mogla biti dovoljna za prolazak u play-off. No, klub će gotovo sigurno morati ispaštati zbog divljanja navijača, a to znači tešku kaznu.

