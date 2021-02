Svaka smrt ili infarkt neke poznate osobe vrati me u sjećanje na utakmicu Hajduka i Žiline kada sam doživio infarkt i umalo umro. Čuo sam sinoć i za smrt Zlatka Saračevića i promislio: što ti je život, kaže nam nekadašnji igrač, trener i sportski direktor Hajduka Ivica Kalinić (64), koji je u kolovozu 2009. godine, pred kraj utakmice Hajduka i Žiline, doživio srčani udar i samo prisebnost liječnika spasila mu je život.

Hajduk je iz Žiline donio povoljan rezultat 1-1, no remi i poraz na startu prvenstva bili su dovoljni da Ante Miše nakon samo dva kola podnese neopozivu ostavku. Hajduk mu je zamjenu pronašao u bivšem igraču Ivici Kaliniću koji je uspješno vodio Šibenik i imenovao ga trenerom tri dana prije uzvrata. Uzvratni susret nije protekao u skladu s očekivanjima, Hajduk se mučio, a žilava Žilina zabila gol u 76. minuti, a par minuta nakon toga Kaliniću je pozlilo na klupi.

Hajdukov liječnik dr. Jurica Rakić odmah mu je dao tabletu nitroglicerina i s njim se vozilom hitne pomoći odvezao u bolnicu. Po dolasku u bolnicu Kalinić je doživio infarkt, život mu je bio ugrožen, no brzom intervencijom liječničkog tima na čelu s dr. Giuniom i dr. Čulićem, ugrađen mu je ¨stent¨ i njegovo stanje je stabilizirano. Nakon izlaska iz bolnice Kalinić se više nije vratio na klupu.

- Tijelo mi je vjerojatno slalo poruke, ali ih ja u tom silnom stresu nisam razumio. U svega par dana nagomilalo se puno toga, i povratak sa Šubićevca na Poljud iako se čelnici Šibenika nisu s tim složili, pa važnost utakmice, kretanje rezultata... Skupilo se puno toga u par dana i, kad smo pred kraj utakmice primili gol, srce me izdalo. Nisam bio svjestan što se događa, ali sam imao sreću da je klupski liječnik Jurica Rakić odmah reagirao i da sam na vrijeme stigao u bolnicu - prisjeća se Kalinić.

Bilo je to turbulentno vrijeme koje je prethodilo velikim promjenama na Poljudu, odmah nakon utakmice ostavke su podnijeli predsjednik Mate Peroš i njegov pomoćnik Luka Miličić, direktor Fredi Fiorentini stavio je svoj mandat na raspolaganje, a tadašnji gradonačelnik Željko Kerum imenovao je na funkciju predsjednika Joška Svagušu. Uskoro su iz Nadzornog odbora odstupili i Mirko Klarić i Ante Sanader.

Po savjetu liječnika Ivica Kalinić uskoro se potpuno izolirao od nogometa i stresa...

- To je vrijeme daleko iza mene, sada vodim potpuno drugačiji život. Puno više vremena provodim na selu i u druženju s dvije unuke, one su sada centar mog svijeta. One i prijatelji, no u ovo doba korone ni s prijateljima se više ne mogu družiti koliko bih želio... Nastojim uopće ne razmišljali o problemima, izbjegavam stres koliko god je to moguće, ni mog Hajduka ne pratim kao što sam pratio nekad.