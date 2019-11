'Treneri se dijele na one koji su smijenjeni i oni koji će to biti...' Nogomet bi trebao zbližavati i socijalizirati ljude, a kod nas se razvija u krivom smjeru, i to je moje mišljenje koje sam i rekao, pojasnio je svoju izjavu o "atmosferi linča" trener Osijeka Ivica Kulešević...