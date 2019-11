'Sami smo komplicirali, ali ne pobjeđuje uvijek lijepa igra...'

Hajduk je u ranijem derbiju HNL-a slavio na Poljudu protiv Osijeka rezultatom 3-2. Poveli su Splićani i do kraja prvog dijela imali već dva gola prednosti, no nije to bilo dovoljno za miran drugi dio. Rano se vratio Osijek, već u 52. minuti susreta je na semaforu bio egal, no na kraju je "bile" spasio Jairo, no sebe zavio u "crveno". Nakon pobjedničkog gola ga je ponijela atmosfera te je nokautirao korner zastavicu, a sudac Pajač uputio ga je u svlačionicu nakon drugog žutog kartona.

'Nisam htio, oprostite'

- Bio sam samo jako emotivan. To je sve. Nisam htio slomiti zastavicu, ispričavam se ekipi što su ostali bez igrača, ali siguran sam da i bez mene idemo na pobjedu protiv Dinama jer imamo dovoljno dobrih igrača koji me mogu zamijeniti - govori Jairo pa nastavlja:

- Znali smo da moramo pobijediti. Svoj gol posvećujem našem treneru koji čini puno za nas. Učinili smo to za nas, morali smo pobijediti, ali mislim da će se svi složiti da je ovo pobjeda Damira Burića - rekao je strijelac pobjedničkog gola.

- Bilo je jako teških dana, pritisak je bio velik, no pobijedili smo za sebe i za trenera - istaknuo je, slično kao i Jairo, Bassel Jradi.

Foto: Milan Sabic/PIXSELL

'Dominirali smo utakmicom'

Kapetan Juranović smatra da su domaćini imali utakmicu u svojim rukama do drugog dijela.

- Imali smo mali pad koncentracije na početku drugog dijela, primili smo taj nesretan gol, no smatram da nismo niti u taj drugi dio ušli loše. Unatoč drugom golu, mislim da smo dobro ušli u nastavak, ali glavno da smo se izdigli iz toga i uzeli tri boda. Mislim da nam je ovo najvažnija pobjeda - rekao je Josip Juranović.

- Nakon crvenog kartona smo pokazali kako ginemo jedan za drugog - prokomentirao je.

Stefan Simić zadovoljan je razmišljanjem momčadi.

- Znali smo kako danas trebamo igrati. Iako smo sami sebi zakomplicirali stvari nakon 2-0, mislim da smo na kraju ipak pokazali da smo svi zajedno i da se borimo jedan za drugog. Ne pobjeđuju se sve utakmice lijepom igrom, morali smo se podići "iz mrtvih", ali mislim da smo borbom pokazali koliko vrijedimo - govori Simić.

- Neki igrači idu u reprezentaciju, ali mi koji ostajemo ovdje već se koncentriramo na Dinamo i naravno idemo na pobjedu - najavio je.

Foto: Milan Sabic/PIXSELL

'Ovo nam je već normalno'

Osječki Mirko Marić nije zadovoljan pozicijom na tablici.

- Sedam bodova iza Hajduka je dosta. Mislim da smo ovdje uzeli barem jedan bod da bismo imali dobre šanse za drugo mjesto na kraju polusezone s obzirom na to da imamo dosta dobar raspored. Ali sezona je još dosta duga - započeo je Marić pa dodao:

- Turbulentne utakmice, vraćanja u život nama su postale normalne u zadnje vrijeme. Vraćamo se već treći, četvrti put, ali ovaj puta smo gol za 3-2 sami sebi zabili. Mislim da smo imali odlične šanse za preokret, Hajduk se činio uplašen, ali što je tu je - zaključio je strijelac drugog osječkog gola.