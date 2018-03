Na treningu 20.000 ljudi! Neki ovo zovu pakao, nama je to raj

U subotu Fenerbahče dočekuje Galatasaray u Interkontinentalnom derbiju dva najuspješnija turska nogometna kluba, jedan iz azijskog, drugi iz europskog dijela Istanbula, jedina dva kluba uz Bešiktaš koja nikad nisu ispala iz prve lige.

Rivalstvo ova dva najveća turska, ne samo kluba, već i kolektiva, vuče korijene iz kulturoloških i regionalnih različitosti. Galatasaray su osnovali studenti 1905. godine i uvijek se smatrao predstavnikom više klase, aristokratske dok su Fenerbahče na azijskoj strani Instanbula osnovali 'lokalci' dvije godine nakon osnustka Galatasaraya i Fener je oduvijek bio narodni klub, predstavnik radničke klase.

Veliki istanbulski derbi, poznat i pod nazivom 'Vječni derbi' jedan je od najžešćih u svijetu nogometa. Njihovo rivalstvo traje više od stotinu godina., a Galatasaray je dan uoči derbija otvorio trening. Na tribine Turk Telekom Arene došlo je više od 20.000 ljudi. Upaljene su stotine bengalki, a scene su obišle svijet.

Službeni kanal Galatasaraya na Twitteru ovu je atmosferu objasnio riječima:

- Oni to zovu pakao, nama je to raj.

