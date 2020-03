'Treniram po dva i pol sata, u kući sam si napravio i 'brod'

Nekima je život dosadan i ne znaju što bi sa sobom, a nekima poput jedriličara Tonćija Stipanovića (33) dan je prekratak da bi stigao obaviti sve što ga čeka. Dva treninga, dvoje male djece, pas koga treba izvesti barem na kratko vani... A brojne obaveze nisu mu se promijenile čak ni u prisilnoj izolaciji, jedino što pas Sato svoje potrebe mora obaviti na brzinu. Jedrenje i izolacija u stanu doslovno su nespojivi, bilo je ideja da se ide na more...

- Razmišljali smo kao klub tražiti dozvolu od Civilne zaštite da možemo izaći jedrilicama na more, tamo i onako nismo u bliskom kontaktu, no opet, moramo u svlačionice i po opremu, tu bi se opet nalazili svi skupa, pa smo odustali od te ideje. Vidjet ćemo, sad kad su Igre otkazane prva regata je u Miamiju tek u siječnju, tako da ima još dosta vremena.

No bez obzira na sve, Tonći i dalje trenira dva puta na dan, uz malo mašte i volje sve se može izorganizirati i na suhom nadoknaditi propuštene treninge na moru.

- Mi smo već uspostavili bazu u Japanu, organizirali smo sve za boravak, prostor za treninge, teretanu, i u sklopu teretane trebao sam donijeti i trenažni bicikl, koji je na sreću ostao u Splitu i sada ga koristim kući za treninge. I inače puno vozim bicikl, doduše na otvorenom, treniram na Marjanu, ili ako su mi taj dan na programu uzbrdice odvezem se do Zvjezdanog sela na Mosoru... Sad sam prisiljen voziti kod kuće, i ovaj trenažni bicikl mi jako dobro dođe.

Sobni bicikl može zamijeniti onaj cestovni, ali Tonći se dosjetio i kako napraviti 'stalak' koji mijenja jedrilicu...

- Izmjerio sam dimenzije broda, kupio drvo i uz pomoć oca napravio 'stalak' na kojem mogu vježbati kao da sam u brodu. Naravno, nema jedara i mora, ali sve zlo u tome, barem ću kad opet izađem na more biti u kondiciji. Dnevno odradim po dva treninga, sat i pol na biciklu i još sat kondicije, i to je to.

S dvoje male djece i psom koga treba izvesti u šetnju više nego dovoljno...

- Supruga je tek rodila, beba je stara svega dva mjeseca i uglavnom spava i po danu, tako da s njom nema problema. Sin ima dvije i pol godine i već se po malo i sam zna zabavljati, tako da nekako sve stignemo pohvatati. A navečer iza 20:00 kad djeca zaspu, supruga i ja nađemo vremena za sebe, pogledamo film ili neku seriju...

Odgoda Igara mijenja dosta planova, no Tonći smatra kako je to ipak najbolje rješenje.

- Priželjkivao sam odgodu za jesen, ali da je to bila odluka, na Olimpijske igre bi došli samo s finalnom regatom Svjetskog prvenstva u Japanu. U takvoj situaciji bolja je odgoda za dogodine, kad ćemo, nadam se, do srpnja imati cijelu sezonu iza sebe, 4-5 regata, i uhvatiti pravu formu i normalno se pripremiti za Olimpijske igre. Svjestan sam da su mnogi sportaši željeli da se Igre održe ove godine, zbog priprema koje su prolazili, ali treba gledati širu sliku, zbog zdravlja i svega je bolje da to bude dogodine. Svi ćemo biti mirniji, napraviti nove planove i početi trenirati nakon pauze, a ne sad forsirati, izlaziti na treninge i sebi i drugima naštetiti - zaključio je Stipanović.