Trenirao Ivaniševića, Martić, a Hačanova doveo do zvijezda...

Hrvatski tenis je u proteklih mjesec dana prošao kroz burno razdoblje. Željko Krajan dobio je otkaz na mjestu izbornika, a hrvatska Davis Cup reprezentacija osvojila je posljednje mjesto u svojoj skupini na Davis Cupu u Madridu. Tko će biti novi izbornik, dolazi li Goran Ivanišević, pitanja su koja su se vrtjela u javnosti.

Zec je bio logično rješenje, a i Novak Đoković, kojeg trenira, se također složio s tim. No Ivanišević je to za HRT demantirao te poručio kako od te priče neće biti ništa, a potvrdio je da izbornik neće postati niti Ivan Ljubičić.

Pa tko će sad biti, zapitali smo se. Ljubo i Zec složili su se oko jednog imena, a kada takva dva teniska znalca i stručnjaka odaju priznanje nekome, onda je to očito znak koliko taj čovjek vrijedi. I tu dolazimo do odgovora. Novi izbornik hrvatske Davis Cup reprezentacije trebao bi biti Vedran Martić. Kako doznajemo, Savez je s njim u pregovorima, ali još nisu došli do dogovora.

Ako pozornije ne pratite tenis, možda niste ni čuli za njega, ali riječ je o treneru koji u teniskom svijetu glasi za renomiranog stručnjaka.

Trenutačno trenira 17. tenisača svijeta, sjajnom Karenu Hačanovu koji je 2018. osvojio Masters u Parizu kada je pobijedio Novaka Đokovića. Rusa je prvo počeo trenirati 2012. godine, a potpuno mu se posvetio 2016. godine i od tada je Hačanova igra skočila u nebesa.

- Kako je Karen visok, jak, tražio je po internetu trenere koji su radili s igračima višim od dva metra. Tražilica mu je između ostalih izbacila i moje ime. Kako su jako cijenili Gorana Ivaniševića s kojim sam radio, stupili su u kontakt sa mnom, došao je u Split sa 16 godina i radili smo oko godinu i pol. Živio je tu blizu u apartmanu i trenirao - pričao je Martić za Slobodnu Dalmaciju

I sam Martić je rekao da je ga jako podsjeća na Gorana Ivaniševića. Splićanin to sigurno jako dobro zna jer je Zeca trenirao četiri godine!

Trener mu je bio od 1996. do 2000. godine, možda i u najplodnijem Goranovom razdoblju u kojem je osvojio deset titula i bio u još deset finala. Jedno od tih finala je i ono treće finale Wimbledona 1998. kada je izgubio od Samprasa.

Trenirao je neko vrijeme i Petru Martić, Marina Draganju, Anke Huber, ali nitko nije doživio baš takav uzlet kao Hačanov. Jedan drugome su pomogli da postanu što bolji u svojim poslovima. Bio je trener u poznatoj teniskom akademiji Real Club Tenis Barcelona gdje je do kraja istesao svoje teniske vještine kako bi ih mogao prenositi dalje.

Riječ je o iskusnom treneru i s pravom možemo reći da je on pravi izbor za izbornika naše Davis Cup reprezentacije, ako do toga uopće i dođe. Naravno, puno faktora tu igra svoju ulogu. Kako će se slagati s igračima i Savezom, hoće li početni rezultati biti dobri. Ali po iskustvu i stručnosti je itekako jamac da možemo isprati gorak okus iz Madrida gdje su se Španjolci i Rusi poigravali s nama.

Sigurno je da će biti nešto rasterećeniji što se tiče Hačanova i da će se moći posvetiti reprezentaciji što je više moguće. Razlog? Rus je za drugog trenera angažirao Frederika Rosengrena. Sve to govori nam da bi Splićanin uskoro mogao postati novi 'šef' našim tenisačima.