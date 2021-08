Hrvatska ženska odbojkaška reprezentacija u petak je doputovala u Beograd gdje će u nedjelju od 17 sati igrati susret osmine finala Europskog prvenstva protiv Francuske.

POGLEDAJTE VIDEO: Lucija Mlinar

Hrvatska je na EuroVolley bila u skupini C kojoj je domaćin bio Zadar, a odbojkašice su do sada četiri puta slavile i to redom protiv Švicarske, Bjelorusije, Slovačke i Mađarske. Odbojkašice su poražene jedino od Italije u zadnjem dvoboju, a kao druge u skupini C plasirale su se u osminu finala gdje igraju protiv trećeplasirane reprezentacije skupine A, Francuske.

Hrvatski libero Rene Sain smatra da je Francuska puno bolja opcija od Rusije te se nada pobjedi.

- Stigle smo u Beograd kako bismo igrale drugu fazu natjecanja. Svi smo mislili da nas očekuje Rusija, no neočekivano, u zadnji trenutak, saznale smo da ćemo igrati protiv Francuske. Francuska će nam biti puno lakši protivnik nego Rusija. To je ekipa s kojom smo već pokazale da možemo igrati te da se s njom možemo boriti. Dat ćemo sve od sebe kao u prethodnim utakmicama te se nadamo pozitivnom rezultatu - rekla je Sain.

Srednja blokerica Božana Butigan također je zadovoljna protivničkom ekipom koja ih čeka u osmini finala.

- Sretne smo i zadovoljne jer smo uspjele ostvariti cilj, a to je bio prolazak grupne faze s drugog mjesta. Sada se okrećemo ekipe Francuske. Mislim da imamo dobre šanse za prolazak dalje. Čekamo još detaljnu analizu protivnika te smatram da ćemo se dobro pripremiti i ako damo sve od sebe nadam se da ćemo imati pozitivan rezultat - kazala je Butigan.

Hrvatice su po kladionicama velike favoritkinje (koeficijent 1,30, na Francusku 3,40). Prođu li, u četvrtfinalu u srijedu mogle bi na Srpkinje koje prvo trebaju eliminirati Mađarsku.

Francuskinje su do trećeg mjesta u skupini došle pobjedama nad Bosnom i Hercegovinom, Azerbajdžanom i Belgijom, a jedina dva poraza Francuska je pretrpjela od Rusije i Srbije.

Sve utakmice su u izravnom TV prijenos na Arena Sport kanalima, a dvoboj Hrvatske i Francuske možete pratiti od 17 sati na Arena Sport 2.

POGLEDAJTE SUČELJAVANJE UŽIVO: