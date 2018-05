Tri Celticsa utrpala 83 koša, Šarić i Sixersi izgubili su prvu

Očekivalo se da bi dominantnu trojku, pogotovo pod košem u ovoj seriji trebala imati Philadelphia, s fantastičnim Joelom Embiidom, našim Darijem Šarićem i Benom Simmonsom, playmakerom od 208 centimetara, ali u prvoj utakmici druge runde NBA playoffa 'veliku trojku' imao je Boston i unatoč svim problemima s ozljedama lako slavio 117-101.

Centar Al Horford ubacio je 26 koševa - pogodio je i dvije trice - uz šut iz igre 10 od 12, Jayson Tatum dodao je 28, a omaleni Terry Rozier pogodio sedam trica iz devet pokušaja za 29 koševa. Njih trojica skupa - 83 koša!

Al Horford propels the @celtics to a 1-0 series lead with 26 PTS, 7 REB, 4 AST! #CUsRise #NBAPlayoffs pic.twitter.com/tjqQWxTvAe

S tim da 31-godišnji Horford igra u nevjerojatnoj formi: u odlučujućoj, sedmoj utakmici protiv Milwaukeeja šutirao je 13-17 iz igre, nestvarnih 76,5 posto. A ovaj put bio je još precizniji - 83,3 posto! Čak 17 trica od 35 pokušaja ubacili su "zeleni" i Philadelphia nije imala nikakve šanse iako je u utakmicu ušla kao lagani favorit.

Ben Simmons drops a dime between his own legs to Dario Saric for the slam 👀 pic.twitter.com/BX1NxXc16H