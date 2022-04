Tri jedriličara splitskog Mornara na vrhu svjetske rang ljestvice!

Druga jedriličarska sezona za redom počela je iznimnim uspjesima za naše jedriličare, na najnovijoj World Sailing ljestvici, u klasi ILCA 7 (bivša klasa Laser op.p. ), jedriličari Mornara zauzeli su prva tri mjesta. Najmlađi među njima Filip Jurišić zauzeo je treće, srebrni olimpijac Tonči Stipanović drugo, dok je neizostavni član tima, Cipranin Pavlos Kontides, trenutačno na prvom mjestu svjetske ljestvice.

Rezultat je ovo kojem je prethodilo iznimno zahtjevno pripremno razdoblje uzrokovano teškim vremenskim uvjetima ove zime, kao i odlično odjedrena prva regata olimpijske klase, 51. Trofeo Sofia Mallorca održana u Palma de Mallorci.

Iako konkurenti na moru, sva trojica mornarevaca treniraju zajedno, na natjecanja putuju zajedno, a kroz prijateljstvo grade i svoje uspješne sportske priče i buduće planove. Osim što se sva trojica pripremaju za sljedeće Olimpijske igre 2024. godine, trenutačno im je u fokusu Svjetsko prvenstvo koje će se održati u svibnju ove godine u Meksiku.

- Kao tim radimo izuzetno naporno i puno, a ova pozicija na ljestvici to i potvrđuje. Nastavljam s pripremama s isključivim ciljem da budem još bolji – kaže Tonči Stipanović, koga ove godine očekuju i pripreme u klasi Zvijezda, tako da će u srpnju nastupiti na Europskom prvenstvu u Kopenhagenu.

- Prošla je godina bila iznimno uspješna za mladog Filipa Jurišića, koji je svoje najveće uspjehe ostvario osvajanjem bronce na Svjetskom kupu u Medembliku u Nizozemskoj, dok je na Europskom prvenstvu u bugarskoj Varni bio srebrni.

Radili smo naporno, ali osjećaj je jako lijep i logično je da me čini ponosnim da smo sva trojica visoko plasirani. Potvrda je to rada cijelog našeg tima, a ovako nešto je do sada uspjelo samo reprezentacijama Australije i Engleske - kaže Jurišić.

Pavlos Kontides ostvario je na Trofeo Sofia Mallorca šesto mjesto što ga je i dovelo na vodeće mjesto World Sailing ljestvice. Cipranin koji već 16 godina redovito trenira u Splitu kao član JK Mornar izrazito je zahvalan treneru Jozi Jakeliću ali i svojim klupskim kolegama Filipu i Tonču koji mu, kako sam kaže, omogućuju da svi budu još bolji.

- Bez obzira što sam trenutačno prvi na ljestvici najveća mi je radost što su odmah uz mene Tonči i Filip. Uspjeh i samo jednog od nas, uspjeh je za svu trojicu – ističe Pavlos.

Ponosni trener Jozo Jakelić, čiji su jedriličari osvojili čak dvadeset medalja na velikim natjecanjima, najavljuje nove uspjehe:

- Poredak je dokaz kontinuiteta vrhunskog rada cijelog tima i naravno da nam laska, ali i stvara odgovornost za daljnji rad te se nadam da ćemo zadržati te pozicije i do kraja sezone. Sezona je prilično duga ove godine i prirodno je podijeljena na dva dijela. Svjetsko prvenstvo u Meksiku označava kraj prvog dijela, nakon čega nam slijede dvomjesečne pripreme u Marseilleu gdje ćemo trenirati na regatnom polju za Olimpijske igre u Parizu 2024. godine. Sezonu ćemo završiti krajem studenog na Europskom prvenstvu koje će se održati u Hayersu na Azurnoj obali.

Već prva sljedeća prilika za još jedno jedriličarsko ostvarenje bit će od 23. do 30. travnja 2022. godine na Svjetskom kupu u Hayersu na Azurnoj obali, gdje su jedriličari već stigli.

