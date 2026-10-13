Tri velikana 'mjerkaju' Belju, već na zimu napušta Dinamo?

Dion Drena Beljo sjajnim je igrama u Dinamu privukao pozornost engleskih velikana. Prema pisanju TEAMtalka, Manchester United, Tottenham i Everton prate hrvatskog napadača te razmatraju mogućnost njegova dovođenja već u zimskom prijelaznom roku.

Zagreb: Dinamo i Varaždin sastali se u 4. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Beljo je ove sezone zabio 12 golova u 13 nastupa, uključujući deset golova u sedam prvenstvenih nastupa za Dinamo, a dodao je i šest asistencija. Prošle sezone postigao je čak 38 golova u 48 utakmica, a zabijao je i u dresu hrvatske reprezentacije.

Manchester United traži napadača koji bi pojačao konkurenciju Benjaminu Šešku i Matheusu Cunhi, dok Tottenham ima problema s napadačkim opcijama. Everton je u posebno nezavidnoj situaciji jer je nakon prodaje Beta Fiorentini ostao samo s Thiernom Barryjem kao klasičnim napadačem.

Zasad se radi o praćenju i procjeni Beljinih mogućnosti, no njegove brojke mogle bi ga već u siječnju gurnuti u središte pozornosti engleskog tržišta.