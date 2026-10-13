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Tri velikana 'mjerkaju' Belju, već na zimu napušta Dinamo?

Piše Jakov Drobnjak,
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Tri velikana 'mjerkaju' Belju, već na zimu napušta Dinamo?
Dinamo i Rudeš sastali se u 3. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Marko Prpic/PIXSELL
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Beljo gori u Dinamu! Engleski velikani United, Tottenham i Everton ozbiljno ga prate te bi po njega mogli krenuti u siječnju, pišu engleski mediji

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Dion Drena Beljo sjajnim je igrama u Dinamu privukao pozornost engleskih velikana. Prema pisanju TEAMtalka, Manchester United, Tottenham i Everton prate hrvatskog napadača te razmatraju mogućnost njegova dovođenja već u zimskom prijelaznom roku.

Zagreb: Dinamo i Varaždin sastali se u 4. kolu SuperSport HNL-a
Zagreb: Dinamo i Varaždin sastali se u 4. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Beljo je ove sezone zabio 12 golova u 13 nastupa, uključujući deset golova u sedam prvenstvenih nastupa za Dinamo, a dodao je i šest asistencija. Prošle sezone postigao je čak 38 golova u 48 utakmica, a zabijao je i u dresu hrvatske reprezentacije.

Manchester United traži napadača koji bi pojačao konkurenciju Benjaminu Šešku i Matheusu Cunhi, dok Tottenham ima problema s napadačkim opcijama. Everton je u posebno nezavidnoj situaciji jer je nakon prodaje Beta Fiorentini ostao samo s Thiernom Barryjem kao klasičnim napadačem.

Zasad se radi o praćenju i procjeni Beljinih mogućnosti, no njegove brojke mogle bi ga već u siječnju gurnuti u središte pozornosti engleskog tržišta.

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