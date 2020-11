Triler u Kranjčevićevoj: Grk u debiju zabio za bod 'lokosa'!

Varaždin je tako prekinuo niz od šest poraza zaredom u Prvoj HNL dok je Lokomotiva ostala na samo jednoj pobjedi ostvarenoj još u 2. kolu prije tri mjeseca protiv Rijeke. Junak 'lokosa' bio je Grk Papadopulos

<p>U susretu 12. kola Prve HNL <strong>Lokomotiva </strong>i <strong>Varaždin </strong>su igrali 2-2 (1-1).</p><p>Varaždin je poveo golom <strong>Delića </strong>(6), vrlo brzo poravnao je <strong>Chajia </strong>(10), gosti su do novog vodstva stigli nakon velike pogreške domaćeg vratara Hendije (60-ag) koji je izravni udarac iz kuta Urate propustio kroz ruke te je lopta završila u mreži, a na konačnih 2-2 poravnalo je novo pojačanje domaćih Papadopoulos (89).</p><p>Delić je doveo Varaždin u vodstvo preciznim udarcem s više od 20 metara koji je odsjeo u donjem desnom kutu Hendije koji je i u toj situaciji mogao bolje reagirati. No, samo četiri minute potom Chajia je lijepim volejom sa 12 metara iskoristio ubačaj Karačića za poravnanje na 1-1.</p><p>U nastavku je Urata je uputio ne pretjerano opasan udarac iz kuta kojega je Hendija htio "izboksati" iz svog peterca, no lopta se od prstiju domaćeg vratara odbila njemu iza leđa. Ipak, bod domaćima spasio je bivši grčki reprezentativac Papadopoulos koji je u samoj završnici utakmice krenuo u napad te glavom s pet metara zakucao loptu u mrežu nakon još jednog ubačaja Karačića.</p><p>Varaždin je tako prekinuo niz od šest poraza zaredom u Prvoj HNL dok je Lokomotiva ostala na samo jednoj pobjedi ostvarenoj još u 2. kolu prije tri mjeseca protiv Rijeke.</p><p>I Lokomotiva i Varaždin sada imaju po osam bodova iz 11 susreta, isti bodovni učinak uz utakmicu manje ima Istra 1961.</p><p>Na vrhu je Dinamo sa 26 bodova, šest više od drugog Osijeka. (mg)</p>