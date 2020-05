Trilogija na pomolu: Što je bilo s odgriženim uhom Holyfielda?

Najslađi slovi stotina milijuna boksačkih fanova širom planeta vrlo bi lako mogli postati stvarnost. Fury vs Joshua u pulskoj Areni i Tyson vs Holyfield u Las Vegasu... Kakva bi to dva spektakla bila!

POGLEDAJTE VIDEO: HOLYFIELD OPET TRENIRA

Kako je jasno vidljivo na videu koji ste upravo pogledali, Mike Tyson i sa 53 godine udara kao maljem teškim 100 kg, a brz je bio i ostao, kaže Evander Holyfield (57), 'kao kobra'.

- Nizak je, ima kratke ruke. Pa su naivci mislili da je dovoljna utrenirana eskivaža i nema šanse da te dohvati. Ali Mike je kobra. Brzina i doseg su mu fantastični. Pogledajte malo snimke. Mnogi su nokautirani baš tako: klasična eskivaža i... Bum! Doleti kroše i gotovo - priča Holyfield koji je Tysonu u ring stao dvaput. I dvaput ga pobijedio!

U prvoj borbi, 1996., Tysona je zaustavio u 11. rundi. Godinu dana kasnije Iron Mike se zaustavio sam jer je, frustriran klasom protivnika, Holyfieldu odgrizao komad uha.

Foto: Calimero Sport

Danas je to stariji i, kako sam tvrdi, staloženiji i uravnoteženiji Tyson.

- Je, u sve sam boljoj formi. Spremam se za 3-4 prave runde ekshibicijskih mečeva, u humanitarne svrhe. Želim pomoći beskućnicima. I ovisnicima. Kakav sam i sam nekad bio - rekao je Iron Mike.

Holyfield? Jedva čeka!

- Neću nikoga nagovarati da radi nešto što možda baš i ne bi htio tako da... Morate pitati Mikea ako opet želi u ring sa mnom. Što se mene tiče: ja sam spreman. Meč u humanitarne svrhe, to bi bilo sjajno. Opet se okušamo u ringu i pomognemo ljudima. Ja sam za, naravno! - rekao je Evander Holyfield.

Dvojica iz redova najvećih koji su ikad navukli rukavice na šake imaju dugu zajedničku povijest.

- Bili smo skupa među onima koji nisu odabrani za nastup na Olimpijskim igrama u našoj zemlji, za OI 1984. u Los Angelesu. Mike je imao 17, ja 21 godinu. Nisam se ni okrenuo, a tri godine kasnije taj klinac je bio: najmlađi apsolutni prvak svijeta u povijesti boksa! Tyson je razlog zbog kojeg sam i ja kasnije zasjeo na vrh i postao šampion. 'Ako onaj mali može pa valjda mogu i ja' - priča Holyfield.

Foto: Screenshot/hrt

- Tyson je udarač. Ja sam prvi koji je kao šampion iz niže kategorije postao i apsolutni svjetski prvak. Zato što sam mogao: sve. U otvoreni fajt, u klinč, s distance pa kontre... A mogao sam i izdržati dobre batine bez da padnem.

Paralela s današnjim prvacima:

- Nisu mišići sve u boksu. Mentalni dio je uglavnom ključni dio priče. Ljudi su mislili da me mogu pobijediti jer sam bio manji, niži i lakši od njih. Pa bi ih na kraju prebio! Fury djeluje nezgrapno, čovjek ima dojam da tu nema materijala za prvaka, ali taj se dečko zna prilagoditi bilo kakvom tipu borbe, ima duge ruke i: ne odustaje. Joshua je možda bolji ako ga analiziramo segment po segment samo... Fury je jedan od onih s kojima se nikad ne zna. To bi bila jako neizvjesna borba. Dva Engleza u meču za naslov... U moje vrijeme toga nije bilo - smijao se Holyfield u intervjuu za Sky Sports.

Inače, 1996. je jedan od radnika MGM Grand hotela u Vegasu neposrednu nakon meča u ringu našao komad odgriženog Holyfieldovog uha, navukao lateks rukavice i odnio u šampionovu svlačionicu. Liječnici su zakrpali Holyfieldovo zauvijek promijenjeno uho, ali odgriženi komad nikad nisu uspjeli prišiti pa prvak gotovo četvrt desetljeća po svijetu hoda bez komada uha.

Uglavnom... Fury vs Joshua u pulskoj Areni i Tyson vs Holyfield: to je boksačka 2020. kakvu želimo!

POGLEDAJTE VIDEO: KAKO TYSON UDARA