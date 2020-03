Trpao u Arsenalu i Realu, a sad krvnički udario protivnika...

Težak karakter, ali vrstan nogometaš. Barem dok je bio na vrhuncu. Emmanuel Adebayor (36) osebujan je čovjek koji je od miljenika navijača Arsenala, postao najveći neprijatelj. Zbog svađe s Wengerom 2009. godine otišao je u Manchester City, a onda je u prvom susretu protiv bivšeg kluba odmah zabio gol, uklizao prema tribini gdje se nalaze najžešći navijači topnika i podignuo ruke u zrak.

Navijači Tottenhama pjevali su mu 'tata ti pere slonove, a mama ti je ku*va', a onda je postao idol nakon što je u njihovom dresu zabio Arsenalu. Preživio je pokušaj atentata dok je s reprezentacijom Toga putovao na Afrički kup nacija pa otišao u reprezentativnu mirovinu.

Foto: Nick Potts/Press Association/PIXSELL

Sve to proživio je u 15 godina nogometne karijere, koja je ipak, priznajemo, mogla biti puno blistavija. Prošao je Metz, Monaco, Arsenal, Manchester City, Tottenham, Real Madrid, Crystal Palace, Istanbul Basaksehir, Kayserispor, a u zalasku karijere skrasio se u paragvajskoj Olimpiji.

Foto: /DPA/PIXSELL

Togoanac je u glavni grad Paragvaja stigao sredinom veljače, nije ništa pokazao u četiri utakmice, pardon je. Pokazao je borilačke vještine kojima nije mjesto na terenu. Njegova Olimpia igrala je protiv Defensa y Justicia u drugom kolu Cope Libertadores, a Adebayor je u 71. minuti doživio pomračenje uma. Lopta je bila u zraku, jedan nogometaš argentinskog kluba htio je udariti loptu glavom, a onda se od niotkud pojavio Adebayor s visokom podignutom nogom, a njegov džon završio je u vratu protivničkog nogometaša.

Emmanuel Adebayor was sent off in Paraguay last night. Remember when he blamed his poor form at Spurs on his mother doing witchcraft on him?

Good times. pic.twitter.com/0LDH8am2sY