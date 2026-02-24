Tsitsipas je napao Ivaniševića: 'Ako si bio vrhunski tenisač, ne znači da moraš biti i trener...'

Grčki tenisač Stefanos Tsitsipas (27) otvorio je stare rane i javno prozvao bivšeg trenera Gorana Ivaniševića (54). Iako je njihova suradnja trajala nepuna dva mjeseca tijekom ljeta 2025., tenzije očito nisu nestale, a Grk je iskoristio turnir u Dubaiju kako bi poslao novu otrovnu strelicu prema hrvatskoj teniskoj legendi.

Tsitsipas, koji je zbog loših rezultata i problema s ozljedom leđa ispao iz Top 40, prvi put nakon osam godina, osvrnuo se na turbulentno razdoblje u kojem je eksperimentirao s trenerima. Iako nije izravno imenovao Ivaniševića, aluzija je bila i više nego jasna.

​- Žalim zbog određenih odluka koje sam donio na temelju nečijih prošlih uspjeha. Imao sam razdoblje s nervozom i novim licima u timu, što je stvorilo više konfuzije nego jasnoće - izjavio je Tsitsipas za The National pa dodao:

Foto: Amr Alfiky

​- Ono što sam naučio jest da to što je netko bio vrhunski tenisač ne znači automatski da može biti dobar trener. Ponekad ljudi koji nisu osvajali Grand Slamove mogu izvući najbolje iz vas.

Sukob datira još od Wimbledona 2025., kada je Tsitsipas predao meč prvog kola. Ivanišević je nakon toga bio brutalno iskren, izjavivši da u životu nije vidio "nepripremljenijeg igrača" i da Grk mora riješiti probleme izvan terena. Tsitsipas mu nije ostao dužan, ubrzo je u jednom intervjuu poručio kako je teško raditi s "diktatorima" i ljudima koji govore negativno.

Dok se Grk bori s formom, a u Dubaiju je kao branitelj naslova ispao već u prvom kolu, Ivanišević je okrenuo novu stranicu. Hrvatski stručnjak postao je trener mlade francuske zvijezde Arthura Filsa (21), s kojim je već počeo bilježiti prve pobjede.