Tucak: Analizirali smo Francuze do kasno u noć, u svaki detalj

Nakon što je uvjerljivom pobjedom nad Maltom (19-5) otvorila Europsko prvenstvo u Splitu, hrvatsku vaterpolsku reprezentaciju u srijedu očekuje ogled 2. kola protiv Francuske.

- Bitno je da mi budemo pravi, nije Francuska snažna kao recimo Mađarska, ali je pokazala kvalitetu. Protiv Grčke je remizirala, što je dovoljno upozorenje - kazao je izbornik hrvatske vrste Ivica Tucak.

- Protiv Malte se vidjelo da je to početak prvenstva, vidio se taj jedan grč. No bilo je to očekivano, prva je utakmica. No imali smo sreću i luksuz da prvu utakmicu igramo protiv Malte - dodao je strateg "barakuda".

Hrvatska je svladala Maltu pred 7.000 gledatelja u Spaladium Areni što je novi hrvatski rekord posjećenosti neke vaterpolske utakmice.

- Vjerujem da ćemo imati podršku navijača, svi smo oduševljeni atmosferom u Areni. Ne bih želio da na to bude otegotna okolnost, već dodatni vjetar u leđa - kazao je Tucak.

Francuska je u drugom dvoboju naše skupine odigrala 12-12 protiv Grčke.

- U prvoj utakmici smo osjetili atmosferu, osjetili smo bazen. No sada je naša potpuna koncentracija usmjerena na Francusku. Moj stožer i ja smo do kasno u noć gledali sve detalje i analizirali. To ćemo danas prenijeti i igračima - istaknuo je izbornik.

Bek splitskog Jadrana Rino Burić također se osvrnuo na atmosferu koja je vladala u splitskoj dvorani u koju je postavljen bazen.

- Izniman je osjećaj igrati u onakvom ambijentu Spaladium Arene i pred onakvom publikom. Siguran sam kako će gledatelja u svakoj utakmici biti još više - kazao je Burić koji je protiv Malte postigao tri gola.

- Atmosfera u reprezentaciji je odlična, stalno se družimo, svi smo skupa. Pozivam sve navijače da nas dođu podržati u što većem broju. Podrška nam je stvarno važna i potrebna - poručio je mladi Splićanin.

Hrvatska protiv Francuske igra u srijedu u 20.30, dok u petak slijedi dvoboj s Grčkom. Prvoplasirana reprezentacija igrat će izravno u četvrtfinalu, a drugoplasirana i trećeplasirana idu u osminu finala.

Najčitaniji članci