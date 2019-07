Tucak: Bilo je velike boli i tuge, ali mi smo stalno na postolju

Hrvatski su vaterpolisti s 10-7 pobijedili Mađarsku u borbi za broncu na SP-u u Južnoj Koreji, a hrvatski izbornik Ivica Tucak očekivano je blistao od sreće.

- Momci su zaslužili još jedno odličje, bronca na SP-u, to je nešto veliko. Svi sportaši znaju što je biti treći na svijetu i prije svega se želim zahvaliti svojim momcima - počeo je Tucak pa nešto ozbiljnije nastavio:

- Bila su ovo teška dva dana, neću reći najteža u mom životu jer nažalost prošao sam teške dane, ali bilo je sve puno boli i tuge. Uspjeli smo se izdići zahvaljujući našim dečkima u koje nikad nisam izgubio vjeru i neću nikad dok sam na klupi. Za mene je ovo sjajan rezultat za hrvatski vaterpolo, cijelo ljeto je bilo fantastično i Svjetska liga i SP... Kao iskusan sportaš i trener neću reći da smo protiv Španjolaca imali loš dan, u sportu ne postoji loš dan, uvijek postoji neki razlog poraza. Analizirali smo, neki se odgovori već nameću, ali u miru ćemo detaljno analizirati tek sad nakon povratka kući - rezonirao je.

- Hvala svima, momcima, suradnicima, stožeru, savezu, ovo je veliki rezultat za hrvatski vaterpolo i idemo dalje.

'Sad po vizu za Tokio'

Hrvatske je vaterpoliste pogodio poraz protiv Španjolaca, a Tucak je morao psihički podići momčad.

- Kad bi netko znao što su ova dva dana, netko tko nije u sportu to ne može pojmiti, ovako reagirati nakon te utakmice... To čini veliku razliku između velikih ekipa i onih koje to nikad neće biti. Zato i jesmo uvijek na postolju. Mi smo krema, vrh svjetskog vaterpola i zato sam sretan što sam na čelu ovakve reprezentacije. Neće uvijek biti zlato, ali mi smo uvijek tu, na postolju - rekao je Tucak pa otkrio koji je sljedeći cilj reprezentacije:

- Stavili smo broncu oko vrata, idemo se odmoriti i prvi cilj je izvaditi vizu za Tokio - počeo je izbornik pa dodao:

- Olimpijske igre su uvijek kruna. Imamo dva zlata s OI-a, a moja je da opet igramo finale. Imamo kvalitetu, imamo snagu, a ono najbitnije je da svi to zajedno živimo, imamo zajedničko srce. Mi smo sanjali zlato, mi smo se s time budili i zato nas je 'ubio' poraz od Španjolaca. Nažalost ovaj put nismo uspjeli, ali bit će još prilika - završio je Tucak.