Tucak: Dobili smo najteži ždrijeb SP-a, a Japan igra moderno

Utakmica za drugo mjesto u skupini. To će, u podne po hrvatskom vremenu, biti dvoboj Hrvatske i Japana. I jedna i druga reprezentacija u uvodna dva kola pobijedila je Argentinu i izgubila od Mađarske.

Dok je za Japan to očekivano, Hrvatsku je poraz od Mađarske koštao šansi za izravan plasman u četvrtfinale, do kojeg će morati preko osmine finala. I do prvog plivanja za loptu protiv Japana znat će protiv koga će igrati u toj fazi. Srbija ili Crna Gora također će voditi borbu za drugo mjesto, a pobijedi li Hrvatska očekivano najbolju azijsku reprezentaciju, igrat će protiv poraženog.

- Znali smo i prije početka, ako izgubimo od Mađarske, da igramo u osmini finala sa Srbijom ili Crnom Gorom jer su Španjolci pobijedili obje reprezentacije. U ovom trenutku je potpuno svejedno, najteži mogući ždrijeb smo dobili, to smo znali. Druge reprezentacije će u osmini finala imati lakši posao. Teži put, ali vjerujem da imamo snage da pobijedimo obje reprezentacije iako su to ozbiljne ekipe. U ovom trenutku ne razmišljamo o tome - pripomenuo je izbornik Ivica Tucak.

Prije toga treba odraditi posao s Japancima, malim, sitnim i brzim, ovaj puta možda i neugodnijih budući da igraju na domaćem terenu. Fizičku snagu nemaju da se nose, primjerice, s jednim Vrlićem koji je od najlakšeg japanca gotovo pa dvostruki teži, ali ako se protivnici ne prilagode na njihovu atipičnu igru i, ako mu se protivnik ne prilagodi, može imati ozbiljnih problema. Primjerice, mi smo ih prošle godine na Svjetskom prvenstvu u Debrecenu imali dobrih 20 minuta. Japanci su vodili na poluvremenu 9-7 (!). Završilo je 21-13, ali da je upozorenje, jest. Upozorili bismo još na jednog, koji bi bio pojačanje i najboljim klubovima na svijetu, Yusuke Inaba.

- Teška utakmica. Mnogi koji ne prate vaterpolo, mislit će da je to egzotična reprezentacija. Međutim, to je reprezentacija koja zadnjih sedam-osam godina igra ozbiljan vaterpolo. Domaćini su, bit će pune tribine, imaju očekivanja od ovog prvenstva. Japan igra moderno, stavlja u problem, uvijek su u kontranapadu i fizičkom duelu. Morat ćemo fizički biti na maksimumu i ne ulaziti u kontakt s njima. Držali su dvije četvrtine Mađare u egalu, a onda su kasnije pali - rekao je Tucak.