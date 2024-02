Tucak: Dobivao sam poruke upozorenja za Australce. Nisu loši, ali mi smo bili fenomelani!

Jednu četvrtinu. Toliko je potrajala neizvjesnost između Hrvatske i Australije (13-8). Pa, čak smo previše i rekli. Od prvog napada, prve obrane, i naše, a pogotovo australske, znali smo da u u bazenu kompleksa Aspire Domea u Dohi Australci nemaju šanse. I, s konačnih pet razlike, uslijed blagog hrvatskog opuštanja, dobro su i prošli.

- Odigrali smo pravu utakmicu, bili postojani, čvrsti u glavi, u svakom pogledu. Dobivao sam razne poruke upozorenja uoči utakmice od kolega iz Amerike koji su sparirali s njima. Nisu oni uopće bezazleni kako se možda činilo danas, ali razlog je naša postojanost, koncentracija. Odigrali smo fenomenalnu utakmicu, nismo im dali prostora da razmišljaju, nismo se psihički puno potrošili. Na kraju smo se malo opustili što je uobičajeno, ali dojam je bitan i daje nam za pravo da možemo napraviti puno toga ovdje - rekao je izbornik Ivica Tucak.

Foto: Giorgio Scala / Deepbluemedia / Insidefoto

Sada smo ipak ponešto pametniji nego jutros u smislu puta prema Olimpijskim igrama. S ovom pobjedom potvrdili smo izvjesno drugo mjesto, odnosno u potencijalnoj osmini finala laganog protivnika u vidu Brazila ili Kine. No, to je ona opcija koju manje želimo, želimo onu najbolju, a to jest pobijediti u srijedu Španjolce i s prvog mjesta izravno u četvrtfinale i Pariz.

- Imamo dva dana da se spremimo i odigramo pravu ratničku utakmicu. Neće se ništa značajno dogoditi ni s porazom, hoće s pobjedom jer bismo potvrdili Pariz. U najgorem slučaju imat ćemo tu dodatnu utakmicu osmine finala, ali bili bismo apsolutni favoriti - dodao je Tucak.

Australci danas nisu znali koju bi stranu, kojeg igrača pokrivali jer Hrvati su udarali sa svih strana. Imali smo čak šest dvostrukih strijelaca! Jedan od njih bio je i Rino Burić.

Foto: Giorgio Scala / Deepbluemedia / Insidefoto

- Bili smo pravi, shvatili smo što nam utakmica znači. Dobro smo igrali u prvom poluvremenu, tu smo se odvojili dovoljno i malo laganije mogli u nastavku. Ovo je samo prvi uspješan koračić. Slijede Španjolci, sve znamo, a sad ćemo vidjeti gdje smo s njima kada ne igramo kod kuće. Mislim da ćemo im uzvratiti za finale - pravu je poruku odaslao branič Juga.

Marko Bijač u prve četiri minute, kada Australci nisu čak ni zapucali prema njemu, nije morao ni biti u bazenu. Na koncu je u statistiku zapisao deset obrana.

- Otvorili smo kako smo i htjeli, s čvrstom obranom na kojoj smo inzistirali tijekom priprema, da zadržimo želju za blokovima. Kada smo tako čvrsti u obrani, onda se sigurnost prenese i u napad. Držali smo distancu, jedino mi je žao što smo na kraju primili nekoliko laganih golova, ali moramo biti zadovoljni.