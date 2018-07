Tucak: Htjeli su da kontroliram klupu, kao nekakav specijalac

Najprije Srbiji, kao sportskom rivalu, želim čestitati na pobjedi. Bili su lucidniji u ključnim trenutcima utakmice i još jednom im čestitam na ulasku u finale, rekao nam je Ivica Tucak dan nakon polufinala Europskog prvenstva.

Izbornik je nakon prospavane noći gledao snimku i analizirao utakmicu:

- Pogledali smo snimku dva puta i tu je desetak spornih detalja. Jednostavno sudački par nije bio dorastao tako velikoj utakmici. Isključen sam, a sudac je u svojem izvješću napisao da nisam kontrolirao svoju klupu, kao da sam ja neki specijalac, a ne trener.

- Teško se pomiriti s takvom odlukom, pogotovo jer to znači da ne mogu voditi utakmicu protiv Italije. Nevjerojatno je da me se tako isključi, iako se vidi da nisam protestirao u tom trenutku i da zbog toga ostanemo bez izbornika za medalju... Kriterij suđenja mi nije bio jasan, snimke mi daju to za pravo, ali ponavljam, čestitamo Srbima - rekao je Tucak.

Za kraj, izbornik se osvrnuo i na sutrašnji meč za broncu:

- Nakon poraza od Srbije igračima sam rekao da smo mi ovdje došli po zlato. Nećemo ga uzeti, ali neka, i brončana medalja ima zlatni sjaj. Loren Fatović bi trebao imati pravo nastupa u finalu jer je to bilo isključenje i crveni karton s pravom zamjene.

- Italija je odlična momčad i znamo kako s njima. Mi želimo tu broncu, moramo je uzeti da nakon osam godina opet na europskom prvenstvu budemo na postolju - završio je Tucak.