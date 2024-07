Tucak: Imam još tri upitnika za Pariz. Pogodit će me taj dan kada budem morao odabrati...

Topla lipanjska noć, uz štimung otvorenog bazena i punih tribina jer igrali su aktualni svjetski prvak protiv najtrofejnije reprezentacije svih vremena. I, na kraju, rasplet koji je navijače na bazenu Mladosti uz Savu digao na noge, doslovno. Hrvatska je boljim izvođenjem peteraca u prijateljskoj utakmici pobijedila Mađarsku 16-15 (12-12) u prvoj provjeri tijekom priprema za Olimpijske igre u Parizu.

- U ovoj utakmici jasno da nije bitan rezultat. To sam rekao i igračima prije početka, ali jasno da je ipak bilo bitno pokazati karakter. Nije da ova pobjeda sada nešto nosi, ali igrali smo doma i uvijek je lijepo pobijediti - rekao je izbornik Ivica Tucak.

Zagreb: Hrvatska i Mađarska odigrale prijateljsku vaterpolo utakmicu | Foto: Luka Batelic/PIXSELL

Nije rezultat, dakako, bio bitan, kako zbori izbornik, ali domaći teren ipak nosi i obavezu više. I kada je Krisztian Manhercz u zadnjoj sekundi izjednačio, poneki su gledatelji razočarano već napustili mjesta, no službeni spiker pozvao ih je natrag:

- Čekajte, čekajte, igra se još!

Od prošle godine u vaterpolu u službenim utakmicama nema neriješenog rezultata, odnosno netko mora pobijediti kao što je slučaj i u košarci, no s obzirom da je ovo bila samo prijateljska utakmica, i mi smo pomislili da će tako i završiti, prijateljskim remijem. Onda je u raspucavanju u prvoj seriji peterac obranio Toni Popadić, promašaj Mare Jokovića vratio je stvari na početak, a konačno ih obranom Vinceu Vigvariju odlučio Marko Bijač, uz Lorena Fatovića (četiri gola) i Konstantina Harkova (tri gola) najbolji pojedinac utakmice.

Inače, makar su Mađari posljednja dva dana proveli u Zagrebu na zajedničkim treninzima, trebalo im je više od dvije četvrtine da se pojave i na utakmici. Naravno, ima nešto i do protivnika, do vrlo dobre, na trenutke i odlične Hrvatske koja je nakon 13 minuta vodila 6-1. Mađarski napad, vjerojatno najubojitiji na svijetu, ostao je na jednom golu... Ali, kada je proradio, posebno pakleni ljevak Gergo Zalanki, i dramatika utakmice je rasla. Konačno su nas sustigli pet i pol minuta prije kraja (9-9), pa još i tri naša vodstva koja su uslijedila.

Zagreb: Hrvatska i Mađarska odigrale prijateljsku vaterpolo utakmicu | Foto: Luka Batelic/PIXSELL

- Generalno je to jako dobro izgledalo u fazi u kojoj jesmo, još umorni, "tvrdi", premoreni. Vidi se da ta lopta još "ne ide", posebno s igračem više, onako kako treba, makar je bilo i sjajnih akcija. U prve dvije četvrtine, dok je bilo malo više koncentracije, obrana je bila izvanredna. Kasnije smo malo pali, čak i opterećeni brojem osobnih pogrešaka. Po meni fenomenalna provjera i vrlo sam zadovoljan - dodao je Tucak.

Koji je, izvan zapisnika, ostavio napadače Jerka Marinića Kragića, Antu Vukičevića, braniče Matiasa Biljaku i Andriju Bašića trećeg golmana Anića, kapetana Ivana Krapića. Svi će već danas dobiti novu priliku protiv Mađarske u zatvorenoj utakmici, ali i na turniru na Sardiniji na koji Hrvatska putuje u srijedu, a u tri dana odigrat će protiv Španjolske, Italije i Grčke.

- Mislim da sam čak i blizu sastava za Pariz, kako bih želio da izgleda. Imam još tri upitnika, da se tako izrazim te ću uistinu do zadnjeg dana vagati što je najbolje, ali meni ovo već sada izgleda dobro i lijepo. Ono što je potrebno i za poželjeti, jest širina. Od "mobilizacije" igrača pa dalje. Najgore je kad imate igrače koji su sigurni da igraju jer onda koliko god trener težio, kako je to pokojni Ćiro Blažević govorio, galvanizaciji momčadi, to ne ide. Ovako, kad se na terenu svatko bori za svoje mjesto, to je sjajno. Ja sam u Kranju rekao dečkima: "Putnika sigurnih nema". Oni su svi moja djeca koje ja jako volim od prvog do zadnjeg, ali moram odabrati 13 igrača. Meni je to strašno teško i kada dođe taj dan, bit će mi nevjerojatno težak jer mene to pogodi jako kao čovjeka, kao osobu. Znam što svakom igraču to znači, ali ja moram donijeti odluku koja je najbolja. To smo jasno iskomunicirali na početku priprema i tu neće biti problema. Najboljih 13 koje Hrvatska ima u tom trenutku, po mojoj i procjeni mojih suradnika, će putovati u Pariz. Nema starih zasluga, nema ničega što je bilo ranije, samo ono što je i kako danas i kako bi trebala izgledati naša reprezentacija - poručio je izbornik.