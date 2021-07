Uplašili smo se nakon onog neugodnog poraza od Australije. Bio je to težak udarac za Barakude u prvoj jačoj utakmici u Tokiju, nismo bili sigurni koliko možemo očekivati od naših vaterpolista, ali kako nam je samo trebala ta šamarčina!

Hrvatska je nakon tog poraza proigrala i izgleda fantastično. Prvo smo prije dva dana razbili Crnu Goru (13-8), a sada je pala i Srbija (14-12), olimpijski pobjednik iz Rija!

Bio je to fantastičan susret u kojemu smo vodili od prve do posljednje minute. Nismo dali disati našim protivnicima od samog početka i napravili veliku prednost koju smo održavali do kraja susreta. Bilo je crnih rupa u igri, Srbija se primakla i na minus jedan, ali kada je bilo teško, ukazao bi se sjajni Marko Bijač koji je skupio 15 obrana. Uspjeli smo izdržati do kraja i pobjedom osigurati četvrtfinale Tokija!

- Ovo je značajna pobjeda za nas. Definitivno smo unutra, prvi cilj je napravljen. Kao što je bilo do sada, ove dvije utakmice su pokazale da vrijedimo puno. Nikakva euforija. Tek sada dolazi ono najbitnije. Sad igramo sa Španjolskom za prvo mjesto u skupini. To nije bitno jer su u drugoj skupini rezultat svakakvi. Morat ću Paula Obradovića odmoriti, trpi užasne bolove. Hvala mu u ime cijele ekipe jer je stisnuo zube. Značajna pobjeda protiv velikog protivnika. Došli smo napraviti puno više nego biti u grupi - kazao je izbornik Ivica Tucak.

Dominirali smo cijeli susret, no bilo je padova u igri. Ipak, to ćemo zanemariti jer smo u suštini odigrali fantastičan susret, a naši igrači su bili na razini kada je trebalo. Pobjeda je ionako najvažnija.

- Crne rupe su normalne, u svakom sportu se događaju. Nema nijedne ekipe koja igra od 1. do 32. minute savršeno. Ono što me ljuti su izrađene akcije. Ubili smo ih na početku, pa im poklanjali. Pun nas je bazen bio, bili smo moćni. Igrali smo igrača manje fenomenalno. Ništa napravili nismo, mirno dolje s nogama čvrsto na tlu, tek sad dolazi pravo, četvrtfinale. Šanse imamo velike.

Opet je suđenje bilo sumnjivo, suđeno nam je jako puno prekršaja, ali Tucak ne želi ništa komentirati jer bi ga mogla dočekati kazna.

- Ne smijem komentirati suđenje, zašto ovaj gospodin sudi nama treću utakmicu, ne znam ni to. Moramo biti jači od svega, oni su sudili kako misle da znaju, nema obaziranja. Ja ću reagirati ikada vidim da je to prešlo mjeru - rekao je Tucak.

A najveći heroj naše pobjede nad Srbijom je Paulo Obradović. Fantastični Medo od utakmice s Australijom trpi nesnosne bolove, no niti jedan trenutak nije razmišljao o odustajanju. Ima hematom na rebru, ali i s tim hendikepom je utrpao četiri gola Srbiji. Isto toliko dao je i Maro Joković, a tri Bukić.

- Prije svega pozdravljam cijelu Hrvatsku, znamo da misle svi o nama. Hvala vam. Što se tiče ozljede, teška je i neugodna. Bol je neprestana. Stručni tim sve radi da me osposobi. Ta ozljeda će trajati duži period. Pokušat ću stisnuti koliko budem mogao. Sad smo u boljoj situaciji pa možda izbornik odluči jednu utakmicu bez mene - kazao je Obradović.

Težak šamar zadala nam je Australija, ali šamar koji ne boli. Razbudio nas je, a to nam je baš trebalo.

- Ušla nam je nesigurnost nakon poraza od Australije. Prva jaka utakmica nakon priprema. Šokiralo nas je, dobar šamar, međutim, poljuljali smo se, ali nakon utakmice s Crnom Gorom, stisnuli smo zube, pokazali da smo sjajni. Danas je bilo odlično od obrane do napada. sve smo ispoštovali. Protiv jedne Srbije koja je sjajna momčad. Ništa nije riješeno i gotovo. Ima uspona i padova na turniru, prvi cilj je napravljen poslije onog šoka.

Obradović je bio član one nevjerojatne generacije koja je u Londonu prije devet godina osvojila zlato. Mogu li to napraviti i u Tokiju?

- Teško je uspoređivati tu i ovu generaciju. Generacija iz Londona bila je nevjerojatno jaka. I ova ima neke prednosti u odnosu na onu, tu ima igrača koji su tamo sa mnom igrali. Ona generacija je pokazala nevjerojatnu dominaciju, a ovdje je izjednačen turnir. Jako puno je opasnih reprezentacija, ali idemo se koncentrirati na sebe. Mislima smo u četvrtfinalu.

Hrvatsku još čeka susret u skupini protiv Španjolske i borba za prvo mjesto, na taj susret će biti manje važan pa je za očekivati kako će izbornik odmoriti udarne snage. Na koga bi Paulo priželjkuje u četvrtfinalu?

- Nisam razmišljao, koncentrirali smo se na ovu utakmicu. Nećemo kalkulirati. Idemo na prvo mjesto. Ne znam tko nam od tamo dolazi. Kako se kaže, ta utakmica četvrtfinala gaće para. Moramo biti najbolji što znamo. Pozdrav Hrvatskoj - poručio je Obradović za kraj.