Tucak: Zlato i bronca se osvoje, sa srebrom si najtužniji čovjek na svijetu. Bili smo nikakvi

Hrvatska je tako osvojila treće olimpijsko srebro nakon Atlante 1996. i Rio de Janeira 2016. godine uz zlato na Igrama 2012. godine. Protiv Srbije u finalu, nažalost, nije išlo.

- Prije svega, čestitke Srbiji. Danas je bila bolji protivnik, tu nema ikakve dileme. Tako je bilo od prvog trenutka, mi smo zbunjeni ušli u utakmicu sa strahovito puno obrambenih pogrešaka kojima su se nadovezale i napadačke. A znate da se trofeji osvajaju s obranom, ne napadom. Nemate se čemu nadati kad primite 13 golova. To je to, treba naći snage i ponosit se na novu medalju. Ali tako je kako je... Veselite se zlatu i bronci, a srebru je malo teže.

Pariz: Finale turnira u vaterpolu na Olimpijskim igrama između Srbije i Hrvatske | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Tucak u obrani vidi razlog poraza.

- Bili smo grozni u obrani, nismo ispoštovali dogovore, drugi njih gol kad je lopta prebacila obranu... Baš smo bili nikakvi, poraženi, bez energije i bloka. U napadu smo promašivali neke izgledne situacije. Čupali smo se, imali smo zadnji pokušaj da smanjimo na minus jedan, ali smo primili onda gol. Ali trebamo biti pošteni, čestitati Srbiji i priznati kako nismo bili za zlato.

Pariz: Hrvatska pobjedila Mađarsku i odlazi u finale Olimpijskih igara | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Izbornik je bio vrlo razočaran zbog poraza u finalu, ali svjestan je velikog uspjeha Hrvatske.

- Što bi nam netko mogao zamjeriti? Da nisam htio, ili moji igrači? Nekad je nažalost ovako u sportu. Želio sam ovo zlato više nego itko. Rekao sam igračima da valjda nije bilo suđeno. Tko će ga znati. Treba doći k sebi, poraz u finalu je najgora stvar u sportu. Ali srebro na OI-ju je veliko ostvarenje. Ali proći će i biti bolje - rekao je i dodao:

- Tako je kako je. Osvajaju se zlato i bronca, a sa srebrom si najtužniji čovjek na svijetu. Trebat će malo vremena, ali s druge strane znam da smo napravili veličanstveni rezultat i u jednoj godini koja je najveća godina hrvatskog vaterpola. U ovom trenutku ne mogu tako razmišljati, tužan sam i trebat će vremena.

Leži li razlog možda u tome što su neki debitanti u olimpijskom finalu pa je tu i manjak neiskustva?

- Radili smo puno grešaka, puno nekakvih stvari koje su van dogovora, van svega što radimo. Neke sitnice koje vi možda niti ne zamijetite, ali meni je od početka bilo jasno da... Moguće, ipak je to jedno drugačije finale. Moguće. Mislim da nismo imali dobar pogled, niti govor tijela. Sve je povezano s prve tri, četiri minute utakmice gdje smo curili... Ulaziš u finale, a gubiš 5-2. Nije to 2-1, 2-0, nego 5-2. I to nas je poremetilo. Bili smo u dvije, tri situacije da dođemo na minus jedan i da se čupamo, jednostavno to nije bilo danas to.