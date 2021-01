Hrvatska se iz Debrecena vratila kao sedmoplasirana reprezentacija kvalifikacijskog turnira za Svjetsku ligu. Ne zvuči baš lijepo niti je to nešto na što su hrvatski vaterpolisti navikli i nas i sebe. Slabiji su bili tek oni francuski koje su pobijedili u završnoj utakmici 17-5. Barem to nije bilo upitno.

Istina, niti je rezultat bio u prvom planu kakav će biti za malo više od mjesec dana u Rotterdamu na olimpijskim kvalifikacijama (14. - 21. veljače) niti je Svjetska liga u olimpijskoj godini natjecanje koje zaslužuje osobitu pozornost. Međutim... Kada se vaterpolu izgubi od Crne Gore ili Mađarske u izjednačenim utakmicama, što Hrvati i jesu u Debrecenu minulog vikenda, crvene se lampice ne bi trebale paliti, no znajući da obje reprezentacije nisu bile u najboljem sastavu kao što jest Hrvatska, pa, k tome, uz padove u završnici utakmica, izbornik Ivica Tucak i suradnici mu morat će dijagnosticirati probleme koji prate reprezentaciju. Crnogorci su u Debrecen došli bez centra Pješivca kojeg je mijenjao mladi i nadareni, ali zasad još uvijek neiskusni, Perković iz Suknova Primorca, pa šutera Đorđića, prekaljenog braniča Čučkovića, a Mađari bez tri najbolja igrača uopće. Oba ljevaka Zalankija i Vamosa, pa su - što ne pamtimo kada je bio slučaj zadnji put - igrali bez ijednog ljevaka (ne računajući centra Mezeija) te kapetana Denesa Varge. Hrvatskoj je, za usporedbu, od igrača takve uloge nedostajao tek Ante Vukičević.

- Obje utakmice koje smo izgubili, i od Crne Gore i od Mađarske, mogli smo glatko pobijediti, ali mislim da bi nas to moglo tada odvesti u pogrešan smjer. Mene ne bi zavarale, ali možda bi stvorilo pogrešnu sliku u podsvijesti. Nema igre, nje nije bilo. Protiv Mađarske koja je do prednosti 3-1 došla s kontrama, ‘curenjem’ u našoj obrani na sve strane. Pitanje je bilo neprepoznavanja, nesnalaženja u određenoj situaciji. Međutim, nema drame, vjerujem da ćemo biti neusporedivo bolji u Rotterdamu, ali generalno nisam zabrinut. Znam što trebamo ispraviti i to ćemo učiniti - kazao je s jednodnevnim odmakom na turniru Debrecenu izbornik Tucak.

- Mi smo, nažalost, u ovom trenutku jedina reprezentacija na svijetu koja u proteklih godinu dana nije imala praktički u kontinuitetu tri dana zajedničkih priprema! Jedini! To je vidljivo. Bilo je prekida dvaput zbog korona virusa, jednom zbog potresa. U Debrecenu je bilo, recimo, itekako vidljivo da one reprezentaciju koje su bile duže vrijeme zajedno, a tu prvenstveno mislim na Grčku i Crnu Goru koje su i igrale finale, da su i u boljoj formi. Opet, vjerujem da u onom vremenu koje nam predstoji, da ćemo uspjeti sve posložiti na mjesto. Niti su igrači čarobnjaci niti smo ja i moji kolege u stožeru mađioničari te je jasno da je godina praktički dana bez utakmica, s kratkim okupljanjima koja su bila prekidana, ostavila traga. Bez ijedne kontrolne i trening utakmice! No, da je meni sada dosta toga jasnije i bistrije kakvi mi trebamo izgledati u Rotterdamu, to je definitivno. Vjerujem da ćemo dotad podignuti razinu naše igre.

To očekujemo svi jer to je nužnost da bi se izborile Olimpijske igre. A očekujemo i da se trgnu pojedinci koji su već neko vrijeme u reprezentaciji ispod razine. Prije svega Marko Macan, kojemu, istina, nije pomogao odlazak u Hannover s kojim nema utakmica, osim nedavnog turnira Lige prvaka, no mjesto nikome nije vječno. Bolje i više očekujemo i od Lovre Miloša jer kao zapeta puška u konkurenciji na njegovoj poziciji čeka Zvonimir Butić. Zapravo, na (svojoj) razini bila je tek nekolicina, teško možemo nabrojati više od Bijača, Fatovića i kapetana Bušlje, dok je svoje mjesto rolom opravdao i Toni Popadić.

- Jasno mi je da je itekako vidljiva pauza u neigranju, netreniranju. Pojedini igrači nisu zbog korone trenirali i po mjesec dana te je to ostavilo traga. Fizički nismo na razini na kojoj trebamo biti, to je jasno kao dan. Nije to začuđujuće, ali je tako - dodao je Tucak.

U pripremi za Rotterdam hrvatskoj reprezentaciji, koja će se iznova skupiti već za dva tjedna - 25. siječnja u Rijeci - pomoći će i Amerikanci, otprilike početkom veljače, s kojima je plan odigrati pet trening-utakmica te dvije službene. Naravno, ne poremeti li planove neke nove nepredviđene situacije, a ako su nekoga već previše puta poremetile, ne treba dalje od "Barakuda"...