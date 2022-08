Tucak poludio: Pa neću ja svako malo gubiti živce uz rub bazena. E pa imam i ja svoje metode

Prije mjesec dana hrvatski vaterpolisti osvojili su nezahvalno četvrto mjesto na Svjetskom prvenstvu u Mađarskoj, ali unatoč tome što smo ostali bez medalje, neki novi klinci, koji su naslijedili legende poput Bušlja, Jokovića i Garcije, pokazali su da je reprezentacija u sigurnim rukama i da je pitanje trenutka kada će medalja osvanuti oko njihova vrata. A hoće li to biti već ovog ljeta...

Nakon SP-a u Mađarskoj, Barakude su kratko odmorile i odmah se bacile u novi iscrpljujući žrvanj priprema za novo natjecanje, za nas posebno. Od 27. kolovoza do 10. rujna u Splitu se igra Europsko prvenstvo, a pripreme su se zakuhale. Ovih dana naši reprezentativci sudjeluju u Italiji na turniru Sardinia Cupu.

U prvoj utakmici Hrvatska je izgubila od Srbije (9-7), a bez obzira što je riječ o prijateljskoj utakmici, izbornik Ivica Tucak je poludio nakon poraza.

- Odigrali smo jako lošu utakmicu u svim segmentima, što u ovoj fazi istinski napornih treninga nije za ne očekivati. To nije ono što me brine, ali postoji nešto drugo. Ono što me brine jest da već drugu uzastopnu prijateljsku utakmicu ulazimo olako. Protiv Mađarske u Šibeniku 0:3, sada protiv Srbije 0:4. To mi se nikako ne sviđa, pa primanje gola u onaj dio koji igrači moraju braniti. To je stvar mentalnog pristupa i to je nešto što ću ja sada vrlo jasno iskomunicirati s igračima. Postoje metode s kojima se to može promijeniti, samo se nadam da neću morati to učiniti. Od treninga pa nadalje. Pa, neću ja svako malo gubiti živce uz rub bazena. Nadam se da će shvatiti moju poruku. To je zbog njih. Trenirati i raditi ovoliko koliko radimo, a stvarno rade jako žestoko, naporno, pa da se uđe u utakmicu i gubiš 0:4… to je nevjerojatno. Nakon toga čak dođemo i do 6:6. To je stvar mentalnog pristupa - rekao je ljutiti Tucak.

Hrvatska je u Italiju otputovala s 15 igrača, a protiv Srbije nisu participirali Ivan Krapić te Matias Biljaku. Ispraviti pogreške i popraviti dojam naši reprezentativci imat će priliku već večeras kada od 20 sati igraju protiv domaćina turnira.

Europsko prvenstvo počinje 27. kolovoza, a Hrvatska će igrati s Grčkom, Francuskom i Maltom.

