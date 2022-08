Barakude izgubile od Srbije

Hrvatska vaterpolo reprezentacija poražena je u ponedjeljak u prvoj utakmici na turniru "Sardinia kup" u talijanskom gradu Sassariju, bolja od Barakuda sa 9-7 (3-0, 2-2, 2-4, 2-1) bila je reprezentacija Srbije.

Po dva gola su za hrvatsku zabili Jerko Marinić Kragić i Josip Vrlić, a po jedan Loren Fatović, Franko Lazić i Konstantin Harkov. Srbiju je s tri pogotka predvodio Marko Radulović.

Osim Hrvatske i Srbije, na ovom jakom međudržavnom turniru uz domaćina Italiju sudjeluje još i Grčka. Nakon današnje utakmice, Barakude sutra igraju protiv Italije a u srijedu protiv Grčke.

Hrvatska vaterpolo reprezentacija će do početka Europskog prvenstva u Splitu (27. kolovoza – 10. rujna) osim ovog turnira na Sardiniji odigrati još jedan i to od 20. do 22. kolovoza u Beogradu (Srbija, Hrvatska, Italija i Francuska).