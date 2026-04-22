KRAJ VELIČANSTVENE ERE

Tucak se oprašta od 'barakuda'! 'Olimpijske igre u Los Angelesu bit će mi posljednje natjecanje'

Piše Zdravko Barišić,
Hrvatska je svjetski prvak u vaterpolu | Foto: David Damnjanovic/PIXSELL

I zdravlje mi je malo izraubano. Više te umaraju te neke druge stvari koje su okolo. Najteže mi pada kad se ne napravi dobar rezultat, priznao je Tucak

Kada je u ljeto 2012. godine Ivica Tucak (56) naslijedio legendarnog Ratka Rudića (77) na mjestu izbornika hrvatske vaterpolske reprezentacije, i to nakon olimpijskog zlata, sam je bio svjestan da će takve uspjehe teško nadmašiti. No, 14 godina kasnije, možemo reći da je došao uz bok dostignućima najvećeg vaterpolskog trenera u povijesti.

Pospremio je u vitrine dva svjetska zlata, srebro i dvije bronce, jedno olimpijsko srebro, europsko zlato i europsko srebro. A sad je za Sport Klub otkrio kako će Olimpijske igre u Los Angelesu 2028. godine biti i njegov oproštajni turnir na klupi reprezentacije!

- Ja sam i dalje gladan kao i prvog dana, ja i želim do zadnjeg dana mog mandata, a on će sigurno biti na kraju Los Angelesa, to više nema nikakve dileme, više snage nemam niti mogu više. I zdravlje mi je malo izraubano. Više te umaraju te neke druge stvari koje su okolo. Najteže mi pada kad se ne napravi dobar rezultat - rekao je Tucak. 

Susret Srbije i Hrvatske u četvrtfinalu Svjetskog prvenstva u vaterpolu
Susret Srbije i Hrvatske u četvrtfinalu Svjetskog prvenstva u vaterpolu | Foto: David Damnjanovic/PIXSELL

Naša reprezentacija doživjela je neuspjeh na posljednja dva natjecanja pa je izbornik odlučio pomladiti reprezentaciju. I s novom momčadi, na svom posljednjem natjecanju, pokušat će u Los Angelesu doći do medalje. 

- Ja uvijek kažem da su to najteže odluke, ali isto tako bez obzira na taj rezultat u Beogradu koji nije bio onakav kakav smo željeli, s druge strane onda se nekako provuče ta teza neuspjeh. Sad je pitanje uvijek realno sjesti i sagledati situaciju, jesmo li mi reprezentacija koja je predodređena da bude prvak i koji su to argumenti da mi uvijek moramo biti prvi, drugi ili treći. Naravno da nikome nije drago da se gubi i da se ne osvoji medalja, pogotovo nama - rekao je Tucak pa nastavio:

Hrvatski vaterpolisti osvojili naslov Europskog prvaka
Hrvatski vaterpolisti osvojili naslov Europskog prvaka | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

- Da citiram pokojnog košarkaškog trenera Duška Vujoševića koji je rekao da onaj koji puno ulaže, taj ne voli izgubiti. I nije lako izgubiti, ni kad turnir ne prođe onako kako ti želiš. Mi bismo u svakom slučaju napravili taj zaokret zbog biološke dobi nekih igrača, zbog tog što mislim da je došlo do zasićenja nakon svih fantastičnih rezultata koji smo napravili u zadnje dvije, tri godine. To je sve ljudski. Ja sam tu naravno pogriješio jer sam pustio neke stvari da idu svojim tokom, da se nešto podrazumijeva, u sportu se ništa ne podrazumijeva. Pustio sam previše stvari. 

